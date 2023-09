Maagang Apple Black Friday Deal: Ano ang Aasahan at Saan Mahahanap ang mga Ito

Malapit na ang kapaskuhan, at nangangahulugan iyon na oras na para simulan ang pag-iisip tungkol sa iyong pamimili sa bakasyon. Para sa mga mahilig sa teknolohiya at tagahanga ng Apple, ang Black Friday ay ang perpektong oras upang makakuha ng ilang magagandang deal sa mga produkto ng Apple. Habang ang opisyal na mga benta ng Black Friday ay ilang linggo pa, ang mga maagang deal sa Apple Black Friday ay nagsisimula na sa paglunsad.

Pagdating sa mga deal sa Black Friday, ang mga tech na gadget ay palaging isang sikat na kategorya, at ang mga Apple device ay walang exception. Habang ang Apple ay bihirang nag-aalok ng mga diskwento sa kanilang sariling mga produkto, maraming deal ang mahahanap kung alam mo kung saan titingnan. Mula sa Apple Watches hanggang sa AirPods, MacBooks, at higit pa, makakatipid ka ng maaga sa mga gadget para sa lahat ng nasa iyong listahan.

Ayon kay John Thompson, Men's Health Gear at Commerce Editor, ang ilan sa mga produktong dapat bantayan ngayong holiday season ay ang AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, at ang Apple Watch Ultra. Ang mga produktong ito ay nasa merkado nang higit sa isang taon na ngayon, at sa mga bagong paglabas ng Apple sa abot-tanaw, maaaring may ilang mga sorpresang diskwento.

Pagdating sa mga smartwatch, ang mga opsyon ng Apple ay walang putol na sumasama sa iyong iOS ecosystem. Ang pinakabagong pagbaba mula sa brand, ang Apple Watch Series 8, ay may kasamang hanay ng mga feature sa kalusugan at fitness. Kung naghahanap ka ng opsyon na mas angkop sa badyet, nag-aalok ang Apple Watch SE (1st Gen at 2nd Gen) ng katulad na functionality sa mas mababang presyo.

Pagdating sa wireless earbuds, ang AirPods mula sa Apple ay isang popular na pagpipilian. Ang AirPods Pro at AirPods Max ay nag-aalok ng top-of-the-line na kalidad ng audio, habang ang karaniwang AirPods (2nd Gen) ay isang mas abot-kayang opsyon. Kung naghahanap ka ng isang pares ng earbuds para sa gym o pag-commute, mayroong modelo ng AirPod na umaangkop sa iyong mga pangangailangan.

Ang mga iPad ng Apple ay nagkakahalaga din na isaalang-alang sa panahon ng mga benta ng Black Friday. Ang iPad Air at iPad Mini ay mga commuter at travel-friendly na opsyon na nag-aalok ng portability at kaginhawahan. Ang iPad (9th Gen) ay isang opsyon na mas madaling gamitin sa badyet na nagbibigay pa rin ng lahat ng feature na kailangan mo sa isang tablet.

Kung ikaw ay nasa merkado para sa isang bagong laptop, ang Apple's MacBook lineup ay nag-aalok ng isang hanay ng mga opsyon. Ang kamakailang inilabas na MacBook Air at ang 2020 MacBook Air ay kasalukuyang nasa kanilang pinakamababang presyo kailanman. Bagama't hindi gaanong kahanga-hanga ang mga deal sa MacBook Pro sa ngayon, posibleng makakita tayo ng mas magagandang diskwento na mas malapit sa Black Friday.

Huwag kalimutan ang tungkol sa mga accessory ng Apple! Maaaring mapahusay ng pagpapares ng iyong mga Apple device ang mga tamang accessory ng mga ito. Pag-isipang kumuha ng bagong charger ng telepono o MagSafe cable, na laging madaling gamitin. Ang AirTags ay isa ring mahusay na accessory para sa mga madalas na maling ilagay ang kanilang mga gamit. Kung mas gusto mo ang isang bagay na may pop ng kulay, nag-aalok ang Beats Fit Pro ng hanay ng mga opsyon na maihahambing sa mga earbud ng Apple.

Kung ang Apple ay magkakaroon ng sarili nitong Black Friday sale, hindi pa rin ito sigurado. Noong nakaraan, ang brand ay nag-aalok lamang ng mga diskwento sa mga gift card. Gayunpaman, ito ay palaging nagkakahalaga ng pagsubaybay para sa anumang mga anunsyo mula sa Apple.

Pagdating sa paghahanap ng pinakamahusay na deal sa Apple, mahalagang mamili sa paligid. Bagama't ang Apple mismo ay maaaring hindi nag-aalok ng mga diskwento sa mga produkto nito, madalas na ginagawa ng ibang mga retailer. Subaybayan ang mga online na retailer, department store, at tindahang nakatuon sa teknolohiya para sa pinakamahusay na deal.

Ang Black Friday ay isang magandang panahon para makakuha ng ilang kahanga-hangang deal sa mga Apple device. Nasa merkado ka man para sa isang bagong smartwatch, wireless earbuds, tablet, o laptop, maraming maagang deal na maaaring samantalahin. Simulan ang pagpaplano ng iyong pamimili sa holiday ngayon at maging handa na makuha ang pinakamahusay na deal kapag tumama ang opisyal na benta ng Black Friday.

