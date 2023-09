Paglikha ng Makatotohanang Mga Boses ng AI: Ang Mga Posibilidad at Tanong Nila

Sa isang mundo kung saan nagiging karaniwan na ang mga boses ng AI, mahalagang isaalang-alang ang mga implikasyon at mga potensyal na epekto. Mula sa mga virtual assistant tulad ni Alexa at Siri hanggang sa mga boses na naririnig sa mga application tulad ng TikTok, ang mga AI system ay nakakagawa ng parang buhay na pagsasalita sa iba't ibang wika at boses. Kamakailan, sa isang tatlong-bahaging miniserye sa AI, si David Pierce, isang iginagalang na editor at co-host ng The Vergecast, ay nag-eksperimento sa pagsasanay ng mga AI bot upang gayahin ang kanyang boses.

Kasama sa proseso ang pagsasanay sa mga AI bot gamit ang mga script, umiiral na audio mula sa mga nakaraang yugto ng Vergecast, o kumbinasyon ng pareho. Ang layunin ay upang matukoy kung gaano kahusay at kabilis magagawa ang isang passable AI na kopya ng kanyang boses. Ang mga resulta ay kahanga-hanga, na may apat na magkakaibang tool na nagpapakita ng iba't ibang antas ng tagumpay sa pagkopya ng boses ni David.

Bagama't wala sa mga boses ng AI ang inaasahang papalit kay David, maliwanag na mabilis silang bumubuti. Nagtataas ito ng mahahalagang katanungan tungkol sa mga potensyal na implikasyon ng naturang teknolohiya. Anong mga responsibilidad ang mayroon ang mga creator kapag gumagamit ng AI para kopyahin ang kanilang boses? Paano dina-navigate ng mga indibidwal ang mga etikal at legal na hamon na nagmumula sa paggamit ng mga boses na binuo ng AI?

Ang pagtaas ng AI music, kung saan ang mga boses ng artist ay ginagamit upang sanayin ang mga modelo na maaaring lumikha ng mga nakakumbinsi na kanta sa boses ng sinuman, ay nagpapakita ng katulad na dilemma. Ang mga pagsulong na ito ay may potensyal na magdulot ng isang dekada ng mga kaso sa korte at mga debate sa etika tungkol sa pagmamay-ari at pagpayag. Napakahalagang isaalang-alang kung paano dapat gamitin ang mga tool na ito at kung paano dapat talakayin ang epekto nito.

Bagama't ang mga posibilidad na inaalok ng mga boses ng AI ay malawak at demokrasya, mayroong matinding pangangailangan na tugunan ang mga malalim na peke at potensyal na problema na maaari nilang gawin. Ang mabilis na pagpapabuti ng teknolohiya ng AI ay nangangailangan na ang mga talakayang ito ay maganap nang mas maaga kaysa sa huli. Ang pagbuo at paggamit ng mga makatotohanang boses ng AI ay narito upang manatili, at napakahalaga na mag-navigate sa bagong terrain na ito nang responsable at etikal.

– Mga boses ng AI: Mga boses na artipisyal na nabuo na nilikha sa pamamagitan ng mga modelo ng AI na sinanay sa pagsasalita ng tao.

– Deepfakes: Sintetikong media na pinagsasama at pinapatong ang mga kasalukuyang larawan at video sa mga pinagmumulan ng larawan o video, kadalasang may malisyosong layunin.

– David Pierce, “Gumawa ako ng bot na halos kamukha ko. Ito ay mas madali at mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Astig ba ito o nakakatakot?”, The Verge