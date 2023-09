Nakikita ng AI App ng Character.ai ang Lumalagong Pakikipag-ugnayan ng User

Ang Character.ai, ang developer ng AI app na nagbibigay-daan sa mga user na lumikha ng sarili nilang mga AI character, ay nakakakita ng pagtaas sa pakikipag-ugnayan ng user sa mga mobile app nito. Ang isang kamakailang pagsusuri ng market intelligence firm na Similarweb ay nagsiwalat na ang iOS at Android app para sa Character.ai ay mayroon na ngayong 4.2 milyong buwanang aktibong user sa US, kumpara sa mga mobile app ng ChatGPT, na mayroong halos 6 milyong buwanang aktibong user sa US.

Ang Character.ai ay nakaranas ng kapansin-pansing paglago mula noong ilunsad ito noong Mayo 2023, na lumampas sa 1.7 milyong pag-install sa unang linggo nito. Ang pagpapanatili ng mga user ay isang hamon para sa karamihan ng mga mobile app, na may average na 30-araw na rate ng pagpapanatili na 3-4% at mga rate ng pag-uninstall na lampas sa 40% pagkatapos ng 30 araw. Nagawa ng Character.ai na mapanatili ang mga maagang nag-adopt at dagdagan ang paggamit nito sa mga buwan mula noong debut nito.

Gayunpaman, pinananatili pa rin ng ChatGPT ang nangunguna sa Character.ai sa web, higit sa lahat dahil mas gusto ng maraming user na bumuo at makipag-ugnayan sa kanilang AI chatbots sa mga mobile device kaysa sa pamamagitan ng website. Sa buong mundo, ipinapakita ng data ng Android na ang ChatGPT ay may mas mataas na bilang ng buwanang aktibong user sa mobile kumpara sa Character.ai.

Ang isang lugar kung saan namumukod-tangi ang Character.ai ay ang mas batang user demographic nito. Humigit-kumulang 60% ng web audience nito ay binubuo ng 18-24 taong gulang, na nanatiling pare-pareho sa tag-araw habang bumababa ang trapiko sa website sa ChatGPT. Ang ibang mga tagapagbigay ng AI ay nagpapakita rin ng mas mababang pag-aampon sa mga nakababatang pangkat ng edad.

Ipinapakita ng data ng Similarweb na ang ChatGPT ay nakakita ng pagbaba sa mga pandaigdigang pagbisita sa website sa loob ng tatlong magkakasunod na buwan. Gayunpaman, ang kamakailang pagpapatuloy ng taon ng pag-aaral ay humantong sa isang bounce-back sa mga pagbisita sa website ng ChatGPT, na nagpapahiwatig ng isang turnaround. Ang Character.ai, sa kabilang banda, ay nakita ang trapiko sa website nito sa tag-araw ngunit binayaran ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga mobile app nito.

Ang Character.ai ay may potensyal na palawakin ang base ng gumagamit nito, na sinusuportahan ng malaking $150 milyon na pagpopondo ng Serye A at isang $1 bilyong pagtatasa. Ang mga tagapagtatag ng startup, sina Noam Shazeer at Daniel De Freitas, ay may malawak na karanasan sa larangan ng AI at bumuo ng isang malakas na platform na patuloy na nagpapahusay sa produkto nito.

Bagama't nakahihikayat ang tagumpay ng Character.ai at lumalagong pakikipag-ugnayan ng user, nananatili pa ring titingnan kung pananatilihin nito ang katanyagan nito sa mga kabataang user o mawawala bilang isa pang trend ng AI.

Mga Pinagmulan: Similarweb