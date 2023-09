Character.ai Pagkakaroon ng Ground sa ChatGPT sa Paggamit ng Mobile App

By

Ang Character.ai, ang gumagawa ng AI app na nagbibigay-daan sa mga user na magdisenyo ng sarili nilang mga AI character, ay nakakaranas ng makabuluhang paglaki sa paggamit ng mobile app. Ayon sa kamakailang pagsusuri ng market intelligence firm na Similarweb, ang iOS at Android app para sa Character.ai ay mayroon na ngayong 4.2 milyong buwanang aktibong user sa United States, kumpara sa halos 6 milyong buwanang aktibong user ng ChatGPT sa US.

Bagama't kapansin-pansin ang paglago ng Character.ai, ang ChatGPT ay nagpapanatili pa rin ng mas malaking presensya sa web, na maaaring dahil sa kagustuhan ng mga user ng Character.ai na bumuo at makipag-ugnayan sa AI chatbots sa kanilang mga mobile device sa halip na sa pamamagitan ng isang website. Sa buong mundo, nahihigitan din ng ChatGPT ang Character.ai sa mga tuntunin ng paggamit ng mobile, na may 22.5 milyon buwanang aktibong user para sa ChatGPT kumpara sa 5.27 milyon para sa Character.ai.

Ang isang kawili-wiling aspeto ay ang Character.ai ay nakakaakit ng mas batang demograpiko kumpara sa iba pang AI app, kabilang ang ChatGPT. Halos 60% ng web audience ng Character.ai ay nagmula sa 18-24 taong gulang na bracket ng edad, na nanatiling pare-pareho kahit na ang trapiko sa web ng ChatGPT ay tinanggihan. Noong Hulyo, ang mga 18-24 taong gulang ay bumubuo lamang ng 27% ng trapiko sa web ng ChatGPT.

Ang pagsusuri ay nagsiwalat din na ang ibang mga tagapagbigay ng AI ay may mas mababang mga rate ng pag-aampon sa mga nakababatang pangkat ng edad. Ang Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, at Google's Bard ay may mas mababang porsyento (mula sa 18.46% hanggang 25.3%) ng 18-24 na demograpiko kumpara sa 60% ng Character.ai.

Ang ChatGPT ay nakakita ng pagbaba sa mga pandaigdigang pagbisita sa website sa nakalipas na tatlong buwan, ngunit ang data ng Similarweb ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabuti habang nagpapatuloy ang taon ng pag-aaral. Ang Character.ai, sa kabilang banda, ay nagpapanatili ng paggamit sa tag-araw dahil sa pagtutok nito sa entertainment sa halip na pagiging isang homework helper o research assistant lamang.

Ang Character.ai ay may malakas na potensyal para sa karagdagang paglago ng user base kasunod ng kahanga-hangang $150 milyon sa pagpopondo ng Series A, na ginagawang nagkakahalaga ng $1 bilyon ang startup. Ang app ay namumukod-tangi sa iba pang mga AI character generator, kasama ang mga founder nito na sina Noam Shazeer at Daniel De Freitas, na dating mga eksperto sa AI sa Google.

Habang nananatiling hindi sigurado ang hinaharap na pag-aampon ng Character.ai, kinilala ang mga tagapagtatag ng app bilang mga trailblazer sa larangan ng AI, at ang startup ay may tuluy-tuloy na puwang para sa pagpapabuti habang mas maraming user ang gumagawa at nakikipag-ugnayan sa mga character nito.

