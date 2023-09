Ang AGC, isang nangungunang tagagawa ng salamin, kemikal, at high-tech na materyales sa mundo, ay nag-anunsyo na ang Digital CurtainTM light control glass nito ay pinagtibay para sa modelo ng Toyota's Century, na nakatakdang ilunsad sa 2023. Ito ang unang pagkakataon na nakontrol ang liwanag salamin ay ginamit sa mga seksyon ng pinto ng kotse. Ang pag-ampon ng Digital CurtainTM sa mga likurang upuan ng modelong Century ay nagbibigay-daan para sa agarang kontrol ng light transmission at visibility, na nagpapahusay sa kalawakan at ginhawa ng interior ng cabin.

Ang Digital CurtainTM ay isang uri ng light control glass na binabawasan ang init at liwanag ng sikat ng araw habang nagbibigay ng privacy sa dimmed na estado at isang pakiramdam ng pagiging bukas sa malinaw na estado. Hindi tulad ng nakaraang light control glass na ginamit bilang mga nakapirming bintana, ang Digital CurtainTM ay nag-aalok ng parehong chemical durability at mechanical durability, na ginagawa itong angkop para sa pangmatagalang pagkakalantad sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Bukod pa rito, ang disenyo ng salamin sa bintana, na may manipis at maayos na itim na ceramic na disenyo, ay umaakma sa prestihiyo ng modelong Century.

Ang pagpapatupad ng Digital CurtainTM ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga shade at lumilikha ng mas malaki, mas advanced, at kumportableng puwang sa likuran, habang tinitiyak din ang mas mataas na privacy. Habang ang industriya ng automotive ay humihingi ng mas sopistikado at magkakaibang mga solusyon sa salamin, ang AGC Group ay naglalayong mag-ambag sa pagsasakatuparan ng isang bagong mobility society sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamainam na materyales at solusyon.

Binubuo ang Digital CurtainTM light control glass ng laminated glass na may espesyal na pelikula na nakasabit sa pagitan ng dalawang sheet ng salamin. Ang pelikulang ito ay naglalaman ng isang espesyal na materyal na binabawasan ang UV rays ng humigit-kumulang 99% sa parehong dimmed at transmissive mode. Ang pamamahagi at oryentasyon ng espesyal na materyal sa loob ng pelikula ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng boltahe, na nagbibigay-daan para sa agarang paglipat sa pagitan ng dimmed at transmissive mode.

Sa dimmed mode, ang espesyal na materyal ay random na nakaayos, nagpapakalat ng liwanag at nagiging opaque ang salamin upang mabawasan ang liwanag na nakasisilaw, init, at matiyak ang privacy. Sa transmissive mode, kapag ang isang boltahe ay inilapat sa pelikula, ang espesyal na materyal ay nakahanay sa parehong direksyon, na nagpapahintulot sa liwanag na dumaan sa salamin at ginagawa itong transparent.

Sa pangkalahatan, ang paggamit ng AGC's Digital CurtainTM light control glass sa Toyota's Century model ay kumakatawan sa isang pambihirang tagumpay sa automotive glass technology, na nagbibigay ng mas komportable at versatile na interior experience para sa mga pasahero sa mga tuntunin ng light control, visibility, at privacy.

Pinagmulan: AGC (walang ibinigay na URL)