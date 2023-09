Ang Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria ay umaapela para sa Digital Autonomy

Ang Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) ay nanawagan sa Central Bank of Nigeria (CBN) na bigyan ng Bureaux De Change (BDCs) digital autonomy para makamit ang exchange rate convergence. Ang Pangulo ng ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, ay naglabas ng isang ulat na humihimok sa pinakamataas na bangko na magbigay ng walang pagtutol na pag-apruba para sa mga BDC na ganap na lumipat sa mga digital na operasyon.

Ang pagbibigay ng digital na awtonomiya sa mga BDC ay inaasahang magdadala ng exchange rate convergence, mabawasan ang pagkasumpungin ng merkado, at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya. Ang ABCON ay may track record ng pagkamit ng rate convergence sa nakaraan, kabilang ang noong 2006, 2009, at mula 2018 hanggang 2020, bago ang pagsiklab ng Covid-19 pandemic.

Ayon kay Dr. Gwadabe, ang pagpayag sa mga operator ng digital na awtonomiya ay magpapadali sa tunay na pagtuklas ng rate ng merkado, magbibigay-daan sa pagpapatupad ng magkatugmang mga patakaran sa foreign exchange rate ng Federal Government, at sumusuporta sa epektibong pagsubaybay sa mga transaksyon ng BDC para sa pagsunod sa mga kinakailangan sa batas at regulasyon.

Naging maagap ang ABCON sa pagtanggap ng teknolohiya at gumawa ng malalaking pamumuhunan sa pananaliksik, pagpapaunlad, at pagpapatupad ng IT ng iba't ibang digital na solusyon mula noong 2016. Ang mga operator ng BDC ay mayroon na ngayong mga sistema ng pagsubaybay sa transaksyon, na nilagyan ng mga pasilidad ng opisina ng IT at mga koneksyon sa internet. Itinatala nila ang kanilang mga transaksyon sa Amazon Web Service (AWS) online sa real-time at kumukuha ng mga pang-araw-araw na ulat para sa pagsusumite ng pagbalik. Bukod pa rito, isinama ng mga operator ang Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) at mga platform sa pag-verify ng Bank Verification Number (BVN).

Ang mga digital na repormang ito ay hindi lamang nagpapahusay sa kahusayan sa pagpapatakbo ngunit nag-aambag din sa pangkalahatang pag-unlad at modernisasyon ng sektor ng BDC. Ang kahilingan ng ABCON para sa digital na awtonomiya ay naaayon sa mga nakaplanong reporma ng CBN para sa mga BDC, na nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa pagsunod sa mga pagsulong sa teknolohiya.

