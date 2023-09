Tinatanggap ng Atlanta Journal-Constitution sina Imani Dennis at Abbey Edmonson sa Digital Team

Ang Atlanta Journal-Constitution (AJC) ay nasasabik na ipahayag ang pagdaragdag nina Imani Dennis at Abbey Edmonson sa digital team nito. Bilang mga social media content specialist, sina Dennis at Edmonson ang magiging responsable sa pagprograma ng mga social platform ng newsroom, kabilang ang Facebook, Twitter, at Instagram. Magtutulungan sila upang ipakita ang nangungunang pamamahayag ng AJC at lumikha ng nakakaengganyong digital na nilalaman.

Si Imani Dennis ay naging isang mahalagang kontribyutor sa AJC bilang isang freelancer at sasali na ngayon sa koponan ng full-time. Bago siya sumali sa pahayagan, nagtrabaho siya bilang isang fall digital intern noong 2020, nakakuha ng karanasan sa pamamahala ng social media, pag-edit ng homepage ng website, at paggawa ng newsletter. Malaki rin ang naging papel ni Dennis sa pagsakop sa makasaysayang 2020 Presidential Election. Ang kanyang dedikasyon at kahanga-hangang trabaho ay kinilala ng mga parangal tulad ng 2nd place para sa Best Entertainment Feature sa GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Si Abbey Edmonson, na may Master of Fine Arts degree sa pagsulat mula sa Savannah College of Art and Design, ay dinadala ang kanyang mga malikhaing talento sa social media team ng AJC. Dati siyang nagtrabaho bilang editorial assistant para sa Invitation Magazines at nagsilbi bilang creative director para sa Atlanta Legacy Trail. Ang mga interes ni Edmonson ay higit pa sa pagsusulat; ginugugol din niya ang kanyang libreng oras sa pagpapakita ng mga cartoon at portrait.

Ang Atlanta Journal-Constitution ay isang kilalang organisasyon ng balita sa Southeast na tumutuon sa mga lokal na usapin, na sumasaklaw sa estado at lokal na pamahalaan, ekonomiya, entertainment, at sports. Ang dedikadong pangkat ng mga mamamahayag nito ay nagsusumikap na matuklasan ang katotohanan, protektahan ang karapatan ng publiko na malaman, at panagutin ang mga pinuno ng komunidad para sa kanilang mga aksyon. Sa isang mayamang kasaysayan na sumusubaybay pabalik sa pagkakatatag ng The Atlanta Constitution noong 1868 at The Atlanta Journal noong 1883, itinatag ng AJC ang sarili bilang isang pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng kapani-paniwala, malalim na pamamahayag.

Pinagmulan: Ang Atlanta Journal-Constitution