Damhin ang Nostalgia sa Vintage Easter Egg Mug

Kung lumaki ka sa Ireland at ipinagdiwang ang Pasko ng Pagkabuhay, malamang na pamilyar ka sa mga mug na kasama ng iyong mga itlog ng tsokolate. Ang mga mug na ito, na kadalasang sinasamahan ng mga itlog ng Nestlé o Cadbury, ay higit na nakahihigit sa mga pangunahing puting tasa na pumupuno ngayon sa aming mga aparador para sa kanilang kaginhawahan. Marami sa atin ang nakahawak sa mga nostalgic na tarong ito sa loob ng maraming taon.

Ibinahagi ni Mick, isang kolektor ng novelty 90s Easter egg mug, ang damdaming ito. Nakaipon siya ng malaking koleksyon sa mga nakaraang taon, kabilang ang mga mug na nagtatampok ng Smarties, Jaffa Cakes, at Mars bar. Ngayon, handa na sa wakas si Mick na makibahagi sa kanyang koleksyon at ibenta ang mga ito sa isang Pop Cup Shop na matatagpuan sa Nick's Coffee sa Ranelagh noong Setyembre 23.

Si Mick at ang kanyang partner na si Betzy ay mga bihasang nagbebenta ng vintage, na kadalasang matatagpuan sa buwanang mga flea market sa Liberties. Sa pagkakataong ito, mag-aalok sila ng humigit-kumulang 50 mug para sa pagbebenta, kasama ang isang seleksyon ng maingat na piniling mga piraso ng damit mula sa kanilang koleksyon. Ang mga mug ay hindi ginagamit at nasa malinis na kondisyon, mula sa €15 hanggang €30 bawat piraso. kolektor ka man o gusto mo lang magkaroon ng nostalgia sa iyong mga aparador, mainam na mahanap ang mga tarong ito.

Nang tanungin ang tungkol sa kanyang damdamin sa pagbebenta ng koleksyon, nagpahayag si Mick ng pananabik at pagnanais na makahanap ng mga bagong tahanan para sa kanyang minamahal na mga mug. Naniniwala siya na lahat ay may paboritong chocolate bar, kaya bakit hindi magkaroon ng katugmang mug? Bukod pa rito, hindi maiwasan ni Mick na magkomento sa pagbaba ng kalidad ng mga Easter egg mug sa mga nakaraang taon. Naalala niya ang laki at hugis ng mga mug mula sa 90s at unang bahagi ng 2000s, na nagsasabi na ang kasalukuyang mga handog ay mababa sa pamantayan.

Sa katunayan, ang mga tarong noong 2010 ay partikular na nakakabigo. Madalas silang kulang sa sapat na espasyo para sa isang buong tasa ng tsaa, at ang mga depekto sa disenyo, gaya ng nakabaligtad na labi, ay hindi lamang nakakabawas sa kanilang aesthetics ngunit nagdudulot din ng potensyal na panganib sa kalusugan kapag humahawak ng mga maiinit na inumin. Sa paghahambing, ang koleksyon ni Mick ay isang testamento sa superior craftsmanship ng nakaraan.

Kung interesado kang bumili ng isa sa mga vintage Easter egg mug na ito, tandaan na dapat itong hugasan ng kamay upang matiyak ang kanilang mahabang buhay. Ang Pop Cup Shop sa ika-23 ng Setyembre ay ang lugar kung gusto mong magdagdag ng kakaibang nostalgia sa iyong koleksyon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na magkaroon ng isang piraso ng kasaysayan ng Easter egg mug.

