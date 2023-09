Ang Bagong Disenyong LED ay Nagsusulong ng Realismo sa Mga Immersive na Display

Ang mga mananaliksik sa Meijo University at King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ay nakabuo ng mura at ultra-maliit na light-emitting diodes (LED) na maaaring magpahusay ng mga nakaka-engganyong display. Ang mga LED na ito ay nagbibigay-daan sa full-color imaging sa mataas na resolution, na mahalaga para sa virtual at augmented reality na mga karanasan. Ang mga mananaliksik ay nag-stack ng mga blue, green, at red micro-LED arrays sa parehong substrate at nakamit ang pixel density na 330 pixels per inch.

Ang gallium indium nitride semiconductors na ginagamit sa mga LED ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng resolution, detalye, at lapad ng kulay na kinakailangan para sa makatotohanang mga visual na karanasan. Upang makakuha ng pinakamabuting kalagayan na pagganap, mahalagang gawin ang mga LED bilang isang yunit sa parehong substrate, sa halip na bilang mga hiwalay na elemento.

Ang mga wavelength ng emisyon ng mga LED ay 486, 514, at 604 nanometer, na may sapat na makitid na spectrum ng emisyon upang maglabas ng pula, asul, at berdeng ilaw at makilala ang mga ito. Bagama't mayroong ilang mga extraneous emitted wavelength at ang pula at asul na emissions ay mas mababa kaysa sa berdeng emission dahil sa pinsala sa panahon ng paggawa ng device, naniniwala ang mga mananaliksik na ang pag-optimize sa mga kondisyon ng paglago ng kristal ay maaaring matugunan ang mga depektong ito.

Ang pagbuo ng mga pinahusay na LED ay mahalaga para sa pagkamit ng susunod na antas ng pagiging totoo sa mga nakaka-engganyong display. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga LED na ito sa mga modernong metaverse application, ang mga user ay maaaring magkaroon ng mas nakaka-engganyong at matingkad na mga karanasan sa gaming, cosmetics, at iba pang larangan. Ang mga mananaliksik ay nagtatrabaho na ngayon sa paghahanda ng mga aparato sa murang mga substrate ng sapphire para sa praktikal na paggamit.

Ang bagong disenyo ng LED na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang patungo sa paglikha ng napakataas na liwanag at kahulugan sa mga nakaka-engganyong display, na nagbubukas ng mga posibilidad para sa mas makatotohanan at nakakaengganyo na mga visual na karanasan.

Pinagmulan: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)