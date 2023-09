Apple Inc: Ang Stock Trading ba ay Higit sa Patas na Halaga?

Sa artikulong ito, tatantyahin namin ang intrinsic na halaga ng Apple Inc. (AAPL) sa pamamagitan ng paggamit ng modelong Discounted Cash Flow (DCF). Isinasaalang-alang ng modelo ng DCF ang inaasahang mga daloy ng pera sa hinaharap ng kumpanya at ibinabawas ang mga ito sa kanilang kasalukuyang halaga.

Upang matantya ang mga daloy ng pera, gumagamit kami ng 2-stage na modelo na may dalawang yugto ng mga rate ng paglago. Ang unang yugto ay kumakatawan sa mas mataas na paglago, habang ang pangalawang yugto ay kumakatawan sa isang mas mababang yugto ng paglago. Ginagamit ang mga pagtatantya ng analyst hangga't maaari, at sa mga kaso kung saan hindi available ang mga ito, ine-extrapolate namin ang nakaraang libreng cash flow.

Ipinapalagay namin na ang mga kumpanyang may lumiliit na libreng cash flow ay magpapabagal sa kanilang rate ng pag-urong, at ang mga kumpanyang may lumalaking libreng cash flow ay makakaranas ng mas mabagal na rate ng paglago sa paglipas ng panahon. Sinasalamin nito ang katotohanan na ang paglago ay may posibilidad na mas mabagal sa mga unang taon kaysa sa mga susunod na taon.

Ang mga daloy ng cash sa hinaharap ay ibinabawas sa kanilang kasalukuyang halaga gamit ang isang rate ng diskwento. Ipinapalagay namin na ang isang dolyar ngayon ay mas mahalaga kaysa sa isang dolyar sa hinaharap. Ang kasalukuyang halaga ng 10-taong pagtatantya ng cash flow ay kinakalkula na US$1.0 trilyon.

Bilang karagdagan sa mga daloy ng pera para sa susunod na sampung taon, kinakalkula namin ang Terminal Value, na nagsasaalang-alang sa lahat ng mga daloy ng salapi sa hinaharap na lampas sa sampung taon. Ginagamit ang konserbatibong rate ng paglago para sa Terminal Value, batay sa average ng 10-taong ani ng bono ng gobyerno. Ang kasalukuyang halaga ng Terminal Value ay tinatayang US$1.5 trilyon.

Ang Kabuuang Halaga ng Equity, na siyang kabuuan ng kasalukuyang halaga ng mga daloy ng salapi at ang kasalukuyang halaga ng Halaga ng Terminal, ay kinakalkula na US$2.5 trilyon. Sa paghahati sa halagang ito sa bilang ng mga natitirang bahagi, nalaman namin na ang stock ay lumilitaw na nakikipagkalakalan sa patas na halaga.

Mahalagang tandaan na ang mga pagpapahalaga ay maaaring hindi tumpak, at ang iba't ibang mga pagpapalagay ay maaaring makaapekto sa mga resulta. Hindi isinasaalang-alang ng modelo ng DCF ang cyclicality ng industriya o ang mga kinakailangan sa kapital sa hinaharap ng isang kumpanya. Samakatuwid, mahalagang isaalang-alang ang iba pang mga kadahilanan kapag tinatasa ang potensyal na pagganap ng isang kumpanya.

Sa konklusyon, habang ang modelo ng DCF ay nagmumungkahi na ang Apple Inc. ay nakikipagkalakalan malapit sa patas na halaga nito, isa lamang ito sa maraming salik na dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang isang pamumuhunan. Inirerekomenda na suriin ang iba pang mga aspeto tulad ng mga panganib, potensyal na kita sa hinaharap kumpara sa mga kapantay, at mga alternatibong pagkakataon sa pamumuhunan.

Pinagmumulan:

– Simpleng Wall St analysis model