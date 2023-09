Mga Bagong Nanoleaf Lamp at Iba Pang Gadget Mula sa IFA 2023

Ang kamakailang IFA 2023 tech trade show na ginanap sa Berlin ay nagpakita ng hanay ng mga kapana-panabik na gadget at smart home device. Kabilang sa mga highlight ay ang mga bagong Nanoleaf lamp, smart windows, smart charging solutions, at ceiling lights. Narito ang ilang natatanging produkto mula sa palabas:

Nakipagtulungan ang Canadian design firm na si Umbra sa Nanoleaf upang lumikha ng dalawang makabagong smart lamp. Ang $95 Cono ay isang portable lamp na may pinapagana ng baterya, hugis-X na stand, habang ang $130 Cup ay isang wired desk lamp na may built-in na storage para sa mga panulat at iba pang mga desktop item. Ang parehong lamp ay Matter-compatible at maaaring kontrolin sa Bluetooth gamit ang Nanoleaf's app.

Ang mga matalinong bintana ay isang kapansin-pansing trend sa palabas. Ang eHandle ConnectSense ay isang handle para sa European-style windows na nagtatampok ng built-in na Z-Wave sensor. Ang sensor na ito ay maaaring maka-detect ng vibration at ang bukas/sarado o ikiling posisyon ng bintana, na nagpapagana ng iba't ibang automation nang hindi nangangailangan ng hindi magandang tingnan na mga plastic dongle na nakakabit sa mga dingding o bintana.

Ipinakita ni Yeelight ang Yeelight Pro P20 Rooflight, na ginagaya ang epekto ng skylight gamit ang nanotechnology-enabled na "Rayleigh Scattering." Ang mukhang makatotohanang ilaw sa bubong na ito ay maaaring i-mount sa kisame at tugma sa protocol ng Matter.

Ipinakilala ni Aqara ang T1M ceiling light, na nagtatampok ng singsing na nagbabago ng kulay na magagamit para magpadala ng mga visual na alerto kapag isinama sa Aqara smart home platform. Bukod pa rito, pinasimulan ni Aqara ang U200 smart lock, na idinisenyo para sa European-style mortise door. Nag-aalok ang retrofit lock na ito ng iba't ibang paraan ng pag-unlock, kabilang ang fingerprint, keycode, at NFC.

Sa pangkalahatan, itinampok ng IFA 2023 ang isang hanay ng mga makabagong gadget na nangangako na pagandahin ang kaginhawahan at functionality ng mga smart home. Kung ito man ay portable smart lights, smart windows, o advanced lighting solutions, ang mga produktong ito ay humuhubog sa hinaharap ng home automation.

