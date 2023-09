Ipinapakilala ang BMW M 1000 RR: Isang Bagong Antas ng Pagganap

By

Ang BMW S 1000 RR ay matagal nang itinuturing na isang nagniningning na bituin sa mundo ng mga supersport bike, na nagtatakda ng benchmark para sa kontemporaryong pagganap. Gayunpaman, dinala na ngayon ng BMW ang mga bagay sa isang bagong antas sa pagpapakilala ng M 1000 RR. Ang kahanga-hangang makinang ito ay nagpapatunay na palaging may puwang para sa pagpapabuti, kahit na ikaw ay nasa tuktok ng iyong laro.

Ang M 1000 RR ay may kasamang ilang kapansin-pansing pagpapahusay, na ginagawa itong mas mataas kaysa sa hinalinhan nito. Gayunpaman, ang mga pagpapahusay na ito ay may kasamang mabigat na tag ng presyo, na ginagawang ang M 1000 RR ay isa sa pinakamahal na produksyon ng mga motorsiklo sa merkado ngayon. Sa Malaysia, mayroon itong makabuluhang RM 289,500, habang sa US, ang iminungkahing retail price (MSRP) ng manufacturer ay $37,990.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng M 1000 RR ay ang M Competition Package, na nag-aalok ng mga kahanga-hangang upgrade para sa mga mahilig. Kasama sa package na ito ang anodized aluminum swing arm, M Brake and Clutch Levers, Brake Lever Guard, M Endurance Chain, at M Rider Footrest. Ang mga gulong ng M Carbon ay hindi lamang nagpapahusay sa istilo ng bisikleta ngunit nakakabawas din ng hindi nabubuong timbang, na nagreresulta sa pinahusay na paghawak at pagtugon sa kalsada o track.

Sa ilalim ng kahanga-hangang panlabas nito, ipinagmamalaki ng BMW M 1000 RR ang isang mabigat na disenyo ng chassis, na pinong nakatutok para sa mga pangangailangan ng karerahan. Pinapatakbo ito ng 999cc, liquid-cooled inline na four-cylinder four-stroke engine, na protektado ng M Engine Protector para sa karagdagang tibay. Nagtatampok ang makina ng teknolohiyang ShiftCam ng BMW, na nag-aalok ng variable na intake camshaft control. Ino-optimize ng teknolohiyang ito ang pagganap sa iba't ibang hanay ng RPM, na naghahatid ng kahanga-hangang 212 lakas-kabayo sa 15,000 rpm at 79 pound-feet ng torque sa 11,000 rpm.

Sa mga tuntunin ng teknolohiya, ang M 1000 RR ay nilagyan ng malaking 6.5-inch TFT display at isang OBD interface para sa karaniwang M GPS-Laptrigger. Higit pa rito, may opsyon ang mga riders na i-customize ang kanilang bike gamit ang mga opsyonal na accessory, kabilang ang iba't ibang windshield, ang M Datalogger, at ang M Cover Kit.

Ang BMW M 1000 RR ay patuloy na humahanga hindi lamang sa pagganap nito kundi pati na rin sa iconic nitong scheme ng kulay na Light White, Racing Blue Metallic, at Racing Red. Sa mga kahanga-hangang pagpapahusay nito, ang supersport bike na ito ay nagtataas ng bar at nagtatakda ng bagong pamantayan sa mga high-performance na motorsiklo.

