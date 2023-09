Ang Nakatagong Exposure ng China ng S&P 500 Stocks

By

Ang isang kamakailang pagsusuri ng S&P 500 ng Investor's Business Daily ay nagsiwalat na ang sampung stock sa index ay lubos na umaasa sa kita mula sa China. Nalaman ng pag-aaral na ang mga kumpanya tulad ng Qualcomm, Monolithic Power, at Texas Instruments ay bumubuo ng higit sa 27% ng kanilang kita mula sa China o sa mga teritoryo nito.

Ang mga numerong ito ay makabuluhang mas mataas kaysa sa Apple, na kadalasang nakikita na may malaking pagkakalantad sa China. Sa katunayan, nakuha lamang ng Apple ang 18.8% ng kita nito mula sa China sa pinakahuling taunang ulat nito. Sa kabila nito, nakita ng sampung kumpanyang may pinakamaraming pagkakalantad sa Tsino ang kanilang pagbabahagi ng 30% sa taong ito, na nalampasan ang pangkalahatang S&P 500.

Gayunpaman, may mga palatandaan na ang mga namumuhunan ay maaaring nagsisimula na ngayong magpresyo sa panganib na nauugnay sa merkado ng China. Bumaba ng 3% ang shares ng Apple kasunod ng mga ulat na maaaring i-block ang ilan sa mga produkto nito para magamit ng gobyerno ng China. Ito ay maaaring isang indikasyon ng pagbabago ng damdamin sa mga panganib na nauugnay sa China.

Ang isang kadahilanan na nagpapalala ng mga alalahanin tungkol sa pamumuhunan sa China ay ang mabagal na paglago ng ekonomiya na nararanasan ng bansa. Sa ikalawang quarter, ang ekonomiya ng China ay lumago lamang ng 3.2%, mas mababa sa karaniwang pamantayan nito. Hindi lamang mga tensiyon sa pulitika ang nagdudulot ng panganib sa mga kumpanyang umaasa sa merkado ng China; ang pangkalahatang kalusugan ng ekonomiya ng bansa ay isa ring salik na dapat isaalang-alang.

Ang sektor ng teknolohiya ay partikular na nakalantad sa China, na may 80% ng sampung pinaka-nakalantad na kumpanya sa China sa S&P 500 na tumatakbo sa sektor na ito. Ang Qualcomm, na kumukuha ng 63% ng kita nito mula sa China, ay nakakita ng pagbaba ng presyo ng stock nito ng 3.2% ngayong taon. Ang Monolithic Power, sa kabilang banda, ay nakakita ng mga bahagi nito na tumaas ng higit sa 40% sa kabila ng 52% ng kita nito ay nagmula sa China.

Sa pangkalahatan, habang ang mga mamumuhunan ay maaaring hindi labis na nag-aalala tungkol sa kanilang pagkakalantad sa China sa ngayon, ang damdaming ito ay maaaring magbago habang ang relasyon sa pagitan ng US at China ay lalong humina at habang ang ekonomiya ng China ay patuloy na bumagal.

Kahulugan:

– S&P 500: Ang S&P 500 ay isang index ng stock market na sumusukat sa performance ng stock ng 500 malalaking kumpanyang nakalista sa mga stock exchange sa United States.

– Kita: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng kita na nabuo ng isang kumpanya mula sa mga pangunahing aktibidad nito, tulad ng mga benta ng mga kalakal o serbisyo.

– Exposure sa China: Ang exposure sa China ay tumutukoy sa antas kung saan umaasa ang isang kumpanya sa kita o mga operasyon sa China para sa pinansiyal na pagganap nito.

– Sektor: Sa pananalapi, ang isang sektor ay tumutukoy sa isang partikular na industriya o bahagi ng ekonomiya. Ang S&P 500 ay nahahati sa iba't ibang sektor, tulad ng teknolohiya ng impormasyon at pangangalagang pangkalusugan, batay sa mga uri ng negosyong kasama sa index.