Paano Mabilis Makakuha ng Mga Kredito sa Starfield

Ang Starfield, ang pinakabagong space exploration game ng Bethesda, ay umiikot sa pagkuha ng mga credit para makabili ng kagamitan, i-upgrade ang iyong spacecraft, at umarkila ng mga tripulante. Bagama't mayroong ilang mga paraan upang makakuha ng mga kredito sa laro, marami sa mga ito ay mabagal at hindi epektibo para sa mga taong ayaw gumastos ng totoong pera. Narito ang ilan sa pinakamabilis na paraan para legal na makaipon ng mga credit sa Starfield:

1) I-unlock ang kasanayan sa Commerce

Ang kasanayan sa Commerce ay mahalaga para sa pagbili at pagbebenta ng mga kalakal sa Starfield. Sa pamamagitan ng pag-iinvest ng mga puntos ng kasanayan sa Commerce, maaari kang mag-unlock ng hanay ng mga benepisyo, gaya ng diskwento sa pamimili, tumaas na kita sa pagbebenta, at higit pa. Habang pinauunlad mo ang kasanayang ito, ang mga diskwento at pagtaas ng kita ay nagiging mas makabuluhan.

2) Madiskarteng pagnakawan

Sa Starfield, may mga item na kokolektahin saan ka man pumunta. Gayunpaman, hindi lahat ng mga item ay sapat na mahalaga upang bigyang-katwiran ang kanilang timbang. Dahil sa limitadong kapasidad sa pagdadala, mahalagang maingat na suriin ang halaga ng isang item kaugnay ng bigat nito bago magpasya kung dadalhin ito o hindi.

3) I-level up ang kasanayan sa Scavenging

Ang kasanayan sa Scavenging sa Starfield ay nagbibigay-daan sa iyo na hindi lamang tumuklas ng mga nakatagong kayamanan ngunit makahanap din ng mga mahahalagang bagay sa mga lalagyan. Habang sumusulong ka sa Scavenging, makakatagpo ka ng mas bihira at mas mahalagang mga item, na nagbibigay ng magandang pagkakataon na kumita ng mga credit habang nag-e-explore.

4) Kumuha ng mga takdang-aralin mula sa lahat ng Mission Board

Ang mga mission board sa iba't ibang settlement at faction ay nag-aalok ng mga side quest na nagbibigay sa iyo ng mga credits. Ang pagkumpleto sa mga misyon na ito ay makakapagbigay sa iyo ng malaking gantimpala sa kredito, at ang mission board ng bawat pangkat ay magkakaroon ng mga natatanging misyon na naaayon sa kanilang mga layunin.

5) Bumuo ng mga outpost

Ang pagtatatag ng mga outpost sa mga planeta ay nangangailangan ng ilang pagsisikap, ngunit sulit ang mga gantimpala. Sa pamamagitan ng pag-configure ng iyong mga outpost upang makagawa ng mahahalagang mapagkukunan, maaari kang makaipon ng maraming mapagkukunan na maaaring ibenta para sa mga kredito. Kung mas maraming outpost ang iyong pinamamahalaan, mas malaki ang iyong potensyal na kita.

6) Magbenta ng anumang karagdagang barko na mayroon ka

Kung mayroon kang mas maraming starship kaysa sa iyong kaya, isaalang-alang ang pagbebenta ng mga ito sa pamamagitan ng Ship Technician. Bagama't maaaring may maliit na gastos sa pagpaparehistro ng iyong sasakyang-dagat, ang pagbebenta ng mga karagdagang barko ay maaaring magresulta sa malaking kita at magbakante ng espasyo para sa mas kumikitang mga pakikipagsapalaran.

7) Kumpletuhin ang mga misyon ng pangkat

Ang pagsisimula sa mga misyon ng paksyon ay hindi lamang nagpapasulong sa kuwento ng laro ngunit nagbibigay din ng maraming gantimpala sa kredito. Ang mga misyon na ito ay naaayon sa mga layunin ng iyong napiling pangkat at nag-aalok ng isang mahusay na paraan upang palakasin ang iyong mga kredito sa daan.

8) Pag-unlad sa pamamagitan ng linear na pag-unlad ng misyon

Ang pagkumpleto ng mga misyon ng kampanya ay isang direktang paraan upang makakuha ng mga kredito. Karamihan sa mga misyon ay nagbibigay ng kabayaran sa pera, at ang ilan ay nag-aalok pa nga ng mga bihirang item bilang mga gantimpala. Siguraduhing unahin ang mga misyon na ito upang makakuha ng parehong mga kredito at mahalagang mapagkukunan.

9) Magbenta ng data ng survey

Habang ginalugad mo ang iba't ibang planeta, maglaan ng oras upang i-scan ang mga lokal na flora, fauna, at mga geological na tampok. Ang bawat pag-scan ay nagdaragdag sa iyong koleksyon ng data ng survey, na maaaring ibenta para sa mga kredito kay Vladimir Sall, isang miyembro ng pangkat ng Constellation.

10) Gamitin ang console commands (cheats) nang maingat

Kung handa kang yumuko sa mga panuntunan, ang mga console command sa Starfield ay maaaring magbigay ng instant na kayamanan sa anyo ng mga credit. Gayunpaman, ang paggamit ng mga cheat ay maaaring makahadlang sa iyo na makakuha ng mga tagumpay sa susunod na laro, kaya gamitin ang mga ito nang matalino.

Sa konklusyon, ang mga kredito ay mahalaga sa Starfield. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraang ito, mabilis kang makakakuha ng mga kredito nang hindi gumagasta ng totoong pera o lumalabag sa anumang mga patakaran.

Pinagmulan: Bethesda