Maghanda para sa Paglulunsad ng iPhone 15!

Malapit na ang iPhone 15 party at malugod kang inaanyayahan! Ito ang oras ng taon muli kung kailan inanunsyo ng Apple ang kanilang pinakabagong lineup ng mga iPhone, at sa taong ito ay ang iPhone 15. Ang kaganapan, na tinatawag na "Wonderlust", ay naka-iskedyul para sa Martes, Setyembre 12, 2023, sa 10:00 AM (PST). Itinakda ang petsa ng pre-order para sa Biyernes, Setyembre 15, 2023, sa ganap na 05:00 AM (PDT), at ang opisyal na petsa ng paglulunsad ay Biyernes, Setyembre 22, 2023.

Ayon sa maraming mga mapagkukunan, may mga alingawngaw na ang paggawa ng iPhone 15 ay maaaring lumipat mula sa China patungo sa India. Bagama't hindi ito kumpirmado, marami ang nasasabik tungkol sa posibilidad ng pagbabago sa destinasyon ng paglalakbay para sa paglulunsad. Galing man tayo sa China o India, mahalagang ihanda ang ating mga pasaporte at tiyaking maayos ang lahat ng ating mga dokumento sa paglalakbay at itineraryo.

Sa pagbabalik-tanaw sa tagumpay ng iPhone 14 USA Pre-Order Thread, na may higit sa 25,000 post, 1 milyong view, at 1,500 kabuuang boto, malinaw na ang pananabik para sa mga bagong iPhone ay walang kaparis. Makakasira pa ba tayo ng panibagong record ngayong taon? Tangning panahon lamang ang makapagsasabi.

Habang papalapit ang paglulunsad, nagiging mahalaga ang pagsubaybay sa aming mga order. Kapag nagsimula nang lumipat ang mga order sa yugto ng "Paghahanda para sa Pagpapadala," maaari naming asahan na makita ang paggalaw sa katapusan ng linggo. Ito ay kapag maaari naming simulan ang pagsubaybay sa aming mga pakete gamit ang tracking number na ibinigay. Ang UPS ay isa sa mga carrier ng pagpapadala para sa Apple, at pinapayagan kami ng kanilang website na subaybayan ang aming mga pagpapadala sa iPhone. Mahalagang magkaroon ng aming invoice na may serial number, na makikita sa website ng Apple.

Isa sa mga pinaka-inaasahang pag-scan sa panahon ng proseso ng pagpapadala ay ang "Import Scan" sa Louisville, Kentucky. Ang pag-scan na ito ay nagpapahiwatig na ang kargamento ay na-clear ang mga pamamaraan sa pag-import sa tatanggap na bansa at ginagarantiyahan na ang iPhone ay darating sa susunod na araw. Ito ang huling milestone bago natin tuluyang makuha ang mga bagong iPhone.

Kaya, maghanda para sa paglulunsad ng iPhone 15! Tiyaking napapanahon ang iyong pasaporte, subaybayan ang iyong order, at maghanda sa pagtanggap sa pinakabagong karagdagan sa pamilya ng Apple.

