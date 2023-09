New Continent Zealandia: Mga Insight sa Formation at Evolution nito

Ayon sa isang pangkat ng mga geologist, ang Zealandia, ang ikawalong kontinente ng mundo, ay lubusang nalubog sa ilalim ng tubig mga 23 milyong taon na ang nakalilipas. Naganap ito humigit-kumulang 60 milyong taon pagkatapos na humiwalay ang landmass mula sa sinaunang supercontinent na Gondwana. Ang Zealandia ay sumasaklaw sa New Zealand, New Caledonia, at ilang iba pang maliliit na isla.

Pangunahing matatagpuan ang continental crust ng Zealandia sa ilalim ng karagatan, na may maliit na bahagi na lamang ang natitira sa ibabaw ng tubig. Ang crust ng kontinente ay mas manipis kaysa sa karamihan ng mga kontinente ngunit mas makapal kaysa sa oceanic crust. Ang proseso ng pagnipis na naging sanhi ng paglubog ng Zealandia ay nananatiling hindi alam. Upang imbestigahan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, sinuri ng isang pangkat ng mga mananaliksik ang mga sample na dredged mula sa Zealandia, pagmamapa at pagmomodelo sa kontinente, pati na rin ang pag-aaral ng mga magnetic anomalya.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang malawakang pagnipis ay naganap mula 100 hanggang 80 milyong taon na ang nakalilipas, na nagresulta sa tuluyang paglubog ng kontinente. Ang Zealandia ay tahanan ng magkakaibang uri ng halaman at hayop, na pinatunayan ng pagkakaroon ng mga spore ng halaman sa lupa at mga shell ng mga hayop sa mababaw na tubig sa ilalim ng karagatan. Ang mga natuklasang ito ay nagbigay-liwanag sa kung paano nagkalat at umunlad ang mga halaman at hayop sa Timog Pasipiko.

Ang pagtuklas ng Zealandia ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa geological at biological na kasaysayan ng rehiyon. Ang paghihiwalay ng Gondwana ay nagbunga ng iba't ibang kontinente, kabilang ang South America, Africa, Arabia, Madagascar, India, Australia, at Antarctica. Ang paglikha ng Zealandia sa prosesong ito ay nagpapaliwanag sa paglipat at ebolusyon ng mga species ng halaman at hayop sa South Pacific.

Ang karagdagang pananaliksik at paggalugad ng Zealandia ay makatutulong sa ating pag-unawa sa geological at biological na nakaraan ng Earth. Ang pag-aaral na nagdedetalye sa pagbuo at ebolusyon ng Zealandia ay nai-publish sa journal Tectonics.

