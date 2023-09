Paparating na Solar Eclipse sa Colorado: Lahat ng Kailangan Mong Malaman

Habang papalapit ang petsa ng paparating na solar eclipse, ang mga hotel, kabilang ang Herrera's, ay nakakaranas ng pagdami ng mga booking. Magaganap sa Oktubre 14, ang palabas na ito ang magiging unang eclipse na makikita mula sa United States mula noong kabuuang eclipse noong 2017. Ang landas ng annularity ay inaasahang tatawid sa rehiyon bandang 10:30 ng umaga noong Sabado, na umaakit ng malaking pulutong ng mga sabik na manonood.

Kaya, ano nga ba ang annular solar eclipse? Ito ay nangyayari kapag ang Buwan ay dumaan sa pagitan ng Earth at ng Araw habang nasa pinakamalayong punto nito mula sa Earth. Ang huling pagkakataon na nasaksihan ng Estados Unidos ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay noong 2012. Dahil sa layo nito, lumilitaw ang Buwan bilang isang madilim na disk na mas maliit kaysa sa araw, na lumilikha ng isang nakakabighaning epekto ng "singsing ng apoy" sa kalangitan, na tumatagal ng humigit-kumulang 4 na minuto. .

Ang mga komunidad sa timog-kanluran ng Durango, kabilang ang Cortez, Dolores, at Dove Creek, ay magkakaroon ng pribilehiyong maranasan ang annularity sa buong kaluwalhatian nito. Tatangkilikin ng mga lokasyong ito ang tanawin kung saan ang Buwan ay lumilitaw na nasa eksaktong gitna ng araw.

Upang mapahusay ang karanasan, ang iba't ibang mga kaganapan sa panonood ay inaayos sa lugar, kabilang ang sa Mesa Verde National Park. Ang National Park Service (NPS) at NASA ay nagtutulungan upang magbigay ng mga pang-edukasyon na seminar at mga itinalagang lugar ng paradahan para sa mga bisita. Ang parke ay magho-host ng mga kaganapan sa panonood sa Chapin Mesa Museum, ang Far View Parking Lot, at ang Morefield Campground Amphitheatre. Available ang mga campsite, ngunit pinapayuhan ang mga reservation dahil malamang na mabenta ang mga ito. Bibigyan ang mga bisita ng eclipse glasses habang may mga supply, na tinitiyak ang ligtas na panonood ng celestial na kaganapang ito.

Kapansin-pansin, ang Four Corners Monument, kung saan nagtatagpo ang mga hangganan ng Colorado, Arizona, New Mexico, at Utah, ay mananatiling sarado mula 8 am hanggang 1 pm sa araw ng eclipse. Ang pagsasara na ito ay isang magalang na hakbang upang igalang ang mga sagradong paniniwala ng Navajo Nation, na namamahala sa site. Itinuturing ng mga taga-Navajo ang mga eklipse bilang mga sagradong kaganapan at umiiwas sa pagtatrabaho o pag-alis sa kanilang mga tahanan sa mga ganitong pangyayari.

Para sa mga nasa ibang bahagi ng Colorado, bagama't hindi nila mararanasan ang buong eclipse, maaari pa rin nilang masaksihan ang bahagyang eclipse sa umaga ng Oktubre 14.

Kung na-miss mo ang eclipse ngayong taon, huwag mag-alala. Ang susunod na kabuuang solar eclipse sa Colorado ay naka-iskedyul para sa 2048. Gayunpaman, kung sabik kang masaksihan ang kabuuang eclipse nang mas maaga, maaari kang maglakbay sa silangan upang tingnan ang isa sa Abril 8, 2024. Ang eclipse na ito ay dadaan sa Mexico, Texas, at iba't ibang mga lungsod sa hilagang-silangan ng Estados Unidos, kabilang ang Austin, Dallas, at Indianapolis.

Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo at maghanda upang masaksihan ang kahanga-hangang kagandahan ng isang solar eclipse sa Colorado. Tandaang dalhin ang iyong eclipse glass para matiyak ang ligtas na panonood, at maging handa para sa potensyal na trapiko, dahil ang pambihirang kaganapang ito ay inaasahang makakaakit ng maraming tao.

