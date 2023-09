Paggalugad sa Ebolusyon ng mga Kamatis: Mula sa Ligaw hanggang sa Kahanga-hanga

Ang mga biologist sa University of Massachusetts Amherst ay nagsagawa ng pananaliksik sa ebolusyonaryong kasaysayan ng mga kamatis, na natuklasan ang mga hanay ng mga katangian na humantong sa pagbuo ng kanilang mga natatanging katangian. Ang mga natuklasan, na inilathala sa Plants, People, Planet at The American Journal of Botany, ay nagbigay-liwanag sa kung paano nagbabago ang mga prutas sa ligaw at nag-aalok ng mga insight na maaaring makatulong sa mga pagsisikap sa pagpapabuti ng pananim sa hinaharap.

Ang pag-aaral ay nakatuon sa mga kamag-anak ng mga modernong kamatis, ilang mga ligaw na species na matatagpuan sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng South America. Malaki ang pagkakaiba ng mga ligaw na species na ito sa mga kamatis na pamilyar sa atin ngayon. Ang mga ito ay maliit, berde kapag hinog, at marami ang may hindi kanais-nais na lasa at amoy.

Upang maunawaan ang pagbabago mula sa mga ligaw na kamatis na ito sa masarap at kaakit-akit na prutas na tinatamasa namin, pinag-aralan ng mga mananaliksik ang mga evolutionary syndrome, na mga hanay ng mga katangian na nangyayari nang magkasama sa mga prutas. Ang mga naunang mananaliksik ay hindi pinalaki ang lahat ng mga species ng ligaw na kamatis nang magkasama upang makakuha ng katibayan ng mga sindrom na ito.

Ang koponan ay nangolekta ng mga buto mula sa 13 species ng ligaw na kamatis at maramihang mga variant sa loob ng bawat species. Pinatubo nila ang mga halamang ito at sinuri ang kanilang mga prutas para sa mga katangian tulad ng kulay, hugis, nilalaman ng asukal at acid, at pagsusuri ng DNA. Ang pabagu-bago ng isip na mga organikong compound na responsable para sa aroma ng mga kamatis ay sinukat din at inuri.

Ang mga resulta ay nagsiwalat na ang mga katangian tulad ng amoy, lasa, at kulay ay syndromatic at may tugma sa pagitan ng panlabas na anyo ng kamatis at ang lasa nito. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa kung paano naiiba ang mga ligaw na kamatis sa isa't isa at mula sa mga nilinang na varieties.

Ang pag-aaral ay nakinabang din mula sa pagkolekta ng mga pagsisikap ni Charles Rick, na nangolekta ng mga buto mula sa ligaw na mga species ng kamatis sa panahon ng kanyang paglalakbay sa South America. Pinalaki ng mga mananaliksik ang mga nakolektang buto na ito kasama ng kanilang sarili at inihambing ang mga katangian ng iba't ibang uri ng hayop.

Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng ebolusyon ng mga kamatis ngunit mayroon ding mga implikasyon para sa pagpaparami ng mas masustansya at kaakit-akit na mga uri ng prutas. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga katangian na nag-aambag sa mga kanais-nais na katangian ng mga kamatis, ang mga siyentipiko ay maaaring magtrabaho patungo sa pagbuo ng pinabuting mga varieties para sa pagkonsumo.