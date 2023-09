Natuklasan ng mga Mananaliksik ang Potensyal na Blueprint para sa Mga Neuron sa Pinakasimpleng Hayop

Natuklasan ng mga mananaliksik ang katibayan ng mga selulang tulad ng neuron sa mga placozoan, isa sa pinakasimpleng uri ng mga hayop. Ang mga Placozoan ay umiral sa mga dagat sa daan-daang milyong taon, at posibleng nagsilbing blueprint ang mga ito para sa mga nervous system na matatagpuan sa mas kumplikadong mga hayop, kabilang ang mga tao. Ang mga natuklasan na ito ay nai-publish sa journal Cell.

Ang mga Placozoan ay lumilitaw na parang amoeba sa ilalim ng mikroskopyo ngunit talagang mga hayop. Ang mga ito ay mas malapit na nauugnay sa mga cnidarians (na kinabibilangan ng sea anemone at corals) at bilaterians (vertebrates) sa puno ng buhay. Habang ang ibang mga linya ng hayop ay may mga nervous system na pinamamahalaan ng mga neuron, ang mga placozoan ay pinaniniwalaang naiiba at hindi nagtataglay ng mga neuron.

Sa halip na mga neuron, ang mga placozoan ay gumagamit ng mga peptidergic na selula upang ayusin ang ilang mga pag-uugali. Ang mga cell na ito ay naglalabas ng mga maiikling kadena ng mga amino acid na nagpapagana sa mga nakapaligid na selula, katulad ng paggana ng mga neuron sa mas kumplikadong mga organismo. Ang pagkakahawig na ito ay humantong sa mga mananaliksik na mag-imbestiga nang higit pa, na nag-iisip na ang mga selulang ito ay maaaring kumatawan sa sistema ng nerbiyos ng isang sinaunang ninuno ng hayop.

Pinag-aralan ng pangkat ng pananaliksik ang gene expression sa mga placozoan at natuklasan ang 14 na uri ng mga peptidergic cell na mahalaga para sa pagbuo ng mga neuron sa ibang mga hayop. Gayunpaman, nalaman nila na ang mga peptidergic cell sa mga placozoan ay kulang sa elektrikal na aktibidad at ang kakayahang makatanggap ng mga mensahe, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi tunay na mga neuron.

Sa pamamagitan ng pagmamapa ng mga potensyal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga peptidergic cell at iba pang mga cell sa mga placozoan, natukoy ng mga mananaliksik ang isang kumplikadong network ng pagbibigay ng senyas at mga partikular na pares ng neuropeptides at mga receptor. Sinusuportahan nito ang chemical brain hypothesis, na nagmumungkahi na ang mga maagang sistema ng nerbiyos ay umunlad bilang mga network ng mga cell na konektado sa pamamagitan ng mga kemikal na signal sa halip na mga de-koryenteng signal.

Ang paghahambing ng mga peptidergic cell sa mga neuron sa ibang mga hayop, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga pangunahing pagkakatulad sa paraan ng paggamit ng mga gene, na nagpapahiwatig na ang mga maagang sistema ng nerbiyos ay dating katulad ng mga nakikita sa mga placozoan bago umunlad sa mga kumplikadong mga selula na nagpapadala ng mga signal ng kuryente.

Bagama't ang mga placozoan ay maaaring simple kumpara sa mga tao, ang kanilang pagiging kumplikado ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang karagdagang pananaliksik sa mga placozoan at iba pang mga linya ng hayop ay magbibigay ng mas mahusay na pag-unawa sa ebolusyon ng mga sistema ng nerbiyos at magbibigay liwanag sa mga pag-andar ng mga neuron sa ating utak.

