Inilunsad ang XRISM Satellite upang Pag-aralan ang Uniberso sa Iba't Ibang Kulay ng X-ray

Buod: Ang satellite ng X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) at NASA na may partisipasyon mula sa European Space Agency, ay inilunsad noong ika-6 ng Setyembre. Ang misyon ng XRISM ay tuklasin ang mga wavelength ng X-ray na may hindi pa nagagawang katumpakan at magbigay sa mga siyentipiko ng mga makabagong pagbabasa ng mainit at masiglang mga lugar sa uniberso. Hindi tulad ng mga umiiral na X-ray telescope, ang XRISM ay maaaring makilala ang iba't ibang kulay ng X-ray light, na nag-a-unlock ng maraming impormasyon. Nakikita ng instrumento nito ang mga X-ray sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago ng temperatura, na nagbibigay-daan dito upang matukoy ang mga elemento ng kemikal na nasa mga bagay at mabasa ang mga bilis ng paggalaw ng gas. Nilalayon ng satellite na magbigay ng bagong view ng mainit at masiglang uniberso, pagmamasid sa mga stellar explosions, black hole interaction, at galaxy cluster merger sa hindi pa nagagawang detalye. Susuriin ng mga siyentipiko sa Unibersidad ng Chicago ang mga unang obserbasyon ng XRISM sa napakalaking kumpol at grupo ng kalawakan, umaasang mauunawaan ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng napakalaking black hole at ng kanilang host galaxy. Susukatin din ng XRISM ang kasaganaan ng mga elemento ng kemikal at ibubunyag ang kasalukuyang kemikal na komposisyon ng uniberso. Ang paglulunsad ng satellite para sa mga obserbasyon ng X-ray mula sa kalawakan ay nagpapakita ng malaking hamon dahil sa pagharang ng atmospera ng Earth sa X-ray. Ito ang ika-apat na pagtatangka na matagumpay na maglunsad at magpatakbo ng katulad na satellite, at optimistiko ang mga siyentipiko tungkol sa potensyal ng XRISM.

