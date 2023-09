Paggamit ng Computer Vision para Mag-unlock ng Mga Insight sa Lithium-Ion Baterya

By

Ginamit ng mga mananaliksik ang computer vision, isang anyo ng machine learning, upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga rechargeable lithium-ion na baterya. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga X-ray na pelikula ng mga electrodes ng baterya sa antas ng nanoscale, natuklasan ng mga siyentipiko ang dating nakatagong pisikal at kemikal na mga detalye. Ang tagumpay na ito ay may potensyal na mapahusay ang kahusayan ng mga baterya ng lithium-ion, na may mas malawak na aplikasyon sa pag-unawa sa mga kumplikadong sistema tulad ng cell division sa mga embryo.

Ang pag-aaral, na pinangunahan ng mga mananaliksik mula sa SLAC National Accelerator Laboratory ng Department of Energy, Stanford University, MIT, at ng Toyota Research Institute, ay nakatuon sa mga particle ng lithium iron phosphate (LFP). Ang mga particle ng LFP, na pinahiran ng manipis na layer ng carbon para sa pinahusay na conductivity ng kuryente, ay karaniwang matatagpuan sa mga positibong electrodes ng mga baterya ng lithium-ion.

Upang obserbahan ang mga panloob na proseso ng mga baterya, ang pangkat ng pananaliksik ay lumikha ng mga transparent na cell ng baterya na may dalawang electrodes na napapalibutan ng isang electrolyte solution na naglalaman ng mga libreng gumagalaw na lithium ions. Sa pamamagitan ng setup na ito, masusubaybayan nila ang paggalaw ng mga lithium ions sa panahon ng cycle ng pag-charge at pagdiskarga. Ang prosesong ito, na kilala bilang intercalation, ay kinabibilangan ng mga ion na pumapasok at umaalis sa mga particle ng LFP.

Napakahalaga ng LFP sa industriya ng baterya dahil sa mababang gastos, talaan ng kaligtasan, at paggamit ng maraming elemento, na ginagawa itong partikular na nauugnay sa merkado ng de-kuryenteng sasakyan.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga mananaliksik ay nagsimula walong taon na ang nakalilipas nang ang MIT Propesor Martin Bazant at si William Chueh ng Stanford ay pinagsama ang kanilang kadalubhasaan sa pagmomolde ng matematika at advanced na X-ray microscopy upang pag-aralan ang mga particle ng baterya. Kinalaunan ay isinama nila ang mga tool sa pag-aaral ng machine para mapabilis ang pagsubok sa baterya at matukoy ang pinakamainam na paraan ng pag-charge. Ang kasalukuyang pag-aaral ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng paggamit ng computer vision upang pag-aralan ang mga nanoscale X-ray na pelikula mula 2016. Ang diskarteng ito ay nagbibigay-daan para sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa mga reaksyon ng pagpapasok ng lithium sa loob ng mga particle ng LFP.

Sa pamamagitan ng pixelating ng mga X-ray na imahe, maaaring makuha ng mga mananaliksik ang konsentrasyon ng mga lithium ions sa bawat punto sa loob ng particle. Nagbibigay-daan ito sa kanila na lumikha ng mga pelikulang naglalarawan ng daloy ng mga lithium ions sa loob at labas ng mga particle habang nagcha-charge at naglalabas.

Sinusuri ang mga imahe ng X-ray, natuklasan ng mga mananaliksik na ang paggalaw ng mga lithium ions sa loob ng materyal ay malapit na nakahanay sa mga simulation ng computer na dating binuo ng Bazant. Gumamit sila ng 180,000 pixels bilang mga sukat upang sanayin ang isang computational model na tumpak na naglalarawan sa nonequilibrium thermodynamics at reaction kinetics ng materyal ng baterya.

Bukod pa rito, ipinakita ng pag-aaral na ang mga pagkakaiba-iba sa rate ng pagsipsip ng lithium-ion sa ibabaw ng particle ay nauugnay sa kapal ng carbon coating. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang pag-optimize sa kapal ng carbon layer ay maaaring potensyal na mapahusay ang kahusayan ng baterya—isang mahalagang pagsulong sa disenyo ng baterya.

Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay nag-aalok ng mga insight sa pag-optimize ng lithium iron phosphate electrodes at nagpapakita ng potensyal ng machine learning at mga advanced na diskarte sa imaging sa paglutas ng mga misteryo ng mga materyales at system. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbibigay daan para sa mga pagsulong sa teknolohiya ng baterya ngunit nangangako rin para sa pag-aaral ng pagbuo ng pattern sa iba pang mga kemikal at biological na sistema.

