Nakahanap ang Bagong Pag-aaral ng Masasamang Pestisidyo sa Bee Pollen sa Ireland

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Trinity College Dublin at Dublin City University ay nagbigay-liwanag sa masamang epekto ng mga pestisidyo sa iba't ibang uri ng pukyutan sa Ireland. Sinuri ng mga mananaliksik ang crop pollen mula sa 12 iba't ibang mga site sa bansa at sinuri ang mga antas ng mga natitirang pestisidyo. Nangolekta din sila ng pollen mula sa mga pulot-pukyutan at bumblebee sa mga site na ito.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang bumblebee pollen ay may pinakamataas na bilang ng mga compound at pesticides detection kumpara sa iba pang mga uri ng pollen. Lalo na tungkol sa pagkakaroon ng neonicotinoid insecticides sa pollen ng bumblebee. Ang mga neonicotinoid ay kilala na nakakapinsala sa mga bubuyog at iba pang mga hayop.

Ang higit na nakakabahala ay marami sa mga nakitang pestisidyo ang hindi pa nailapat kamakailan sa mga patlang kung saan kinokolekta ang pollen. Iminumungkahi nito na ang mga kemikal na ito ay nananatili sa kapaligiran sa loob ng mahabang panahon o ang mga nalalabi ay nagmumula sa mga halaman sa ibang mga lugar sa loob ng hanay ng paghahanap ng mga bubuyog.

Si Elena Zioga, ang unang may-akda ng pag-aaral at isang PhD na kandidato sa Trinity's School of Natural Sciences, ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa mga natuklasan. Binigyang-diin niya na ang ilan sa mga nakakalason na pestisidyo na ito ay hindi nagamit sa mga na-sample na patlang nang hindi bababa sa tatlong taon, na nagpapahiwatig na ang mga kemikal ay nananatili sa mga gilid ng bukid o ang mga bubuyog ay kumukuha ng kontaminadong pollen mula sa kabila ng mga na-sample na patlang.

Ang isa pang makabuluhang natuklasan sa pag-aaral ay ang iba't ibang uri ng pukyutan ay nalantad sa iba't ibang uri ng mga pestisidyo. Ang honeybee pollen ay napag-alaman na karamihan ay kontaminado ng fungicides, habang ang bumblebee pollen ay pangunahing nabahiran ng neonicotinoid insecticides.

Binigyang-diin ni Zioga ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng maraming uri ng pukyutan kapag sinusuri ang pagkakalantad sa pestisidyo. Sinabi niya na ang paggamit ng honeybees bilang ang tanging sanggunian para sa pag-unawa sa pagkakalantad sa pestisidyo ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan. Parehong honeybees at bumblebees ay gumaganap ng mga mahahalagang tungkulin sa mga serbisyo ng polinasyon at pagsuporta sa malusog na ecosystem.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay liwanag sa tungkol sa pagkakaroon ng mga mapaminsalang pestisidyo sa bee pollen sa Ireland. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang maunawaan ang mga pangmatagalang implikasyon ng mga residue ng pestisidyo na ito sa mga populasyon ng bubuyog at mas malawak na biodiversity.

Pinagmumulan:

– Trinity College Dublin

– Unibersidad ng Lungsod ng Dublin