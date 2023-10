The Hidden Voices of Pando: Unveiling the Mysteries of the World's Largest Tree

By

Ang Pando, na kilala rin bilang "pinakamalaking puno sa mundo," ay humanga sa mga scientist at sound artist sa kaakit-akit nitong presensya. Sumasaklaw sa 40 ektarya at binubuo ng 47,000 mga tangkay na lahat ay may iisang DNA, ang Pando ay isang napakalaking aspen na umuusad nang tahimik sa Earth sa tinatayang 12,000 taon. Natuklasan ng mga kamakailang pag-record na isinagawa ng sound artist na si Jeff Rice ang mga nakatagong tinig ng sinaunang kababalaghan na ito.

Sa pamamagitan ng pag-install ng hydrophone sa loob ng isang guwang sa base ng isa sa mga sangay ng Pando, binigyang-daan ng Rice ang mundo na makinig sa mga vibrations na dumadaloy sa mga ugat nito. Sa una ay isang proyektong sining, ang pagsisikap na ito ay mabilis na lumipat sa larangan ng agham, na nag-aalok ng napakalaking potensyal na maunawaan ang hydraulic system ng Pando nang hindi nagdudulot ng pinsala.

Ang mga pag-record ay nakakuha ng isang nakakabighaning symphony ng mga vibrations na umalingawngaw sa mga sanga ng puno at tumagos sa Earth. Sa panahon ng pagkulog at pagkidlat, ang mga tunog na ito ay pinalalakas, na lumilikha ng nakakatakot na mababang dagundong. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay liwanag sa pagkakaugnay ng malawak na sistema ng ugat ng Pando, na nagbubunyag ng mga misteryo ng misteryosong likas na kababalaghan na ito.

Hindi lamang ang mga kaakit-akit na pag-record na ito ay may artistikong halaga, ngunit mayroon din itong napakalaking pang-agham na kahalagahan. Nagbibigay sila ng mga insight sa kalusugan ng kapaligiran ng Pando, ang estado ng lokal na biodiversity, at nagsisilbing baseline para sa pagsukat ng mga pagbabago sa kapaligiran sa paglipas ng panahon.

Gayunpaman, ang hinaharap ng Pando ay nananatiling hindi sigurado. Ang puno ay kasalukuyang nasa isang estado ng paghina, at ang mga aktibidad ng tao tulad ng pag-clear ng tirahan at ang pagpuksa sa mga species ng mandaragit na tumutulong sa pagkontrol sa mga populasyon ng herbivore ay nagdudulot ng banta sa sinaunang nilalang na ito at sa buong ecosystem na sinusuportahan nito.

Habang patuloy na tinutuklas ng mga siyentipiko at artist ang mga lihim ng Pando sa pamamagitan ng tunog, nagiging napakahalagang protektahan at pangalagaan ang pambihirang natural na kababalaghan na ito habang ito ay nabubuhay pa. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa at pag-iingat natin masisiguro na ang mga nakatagong tinig ng Pando ay hindi mapapatahimik magpakailanman.

Kahulugan:

– Pando: Ang pinakamalaking kilalang nag-iisang organismo sa mundo, na binubuo ng isang kagubatan ng nanginginig na mga puno ng aspen na konektado ng iisang root system.

– Hydrophone: Isang mikropono na idinisenyo upang magamit sa ilalim ng tubig o sa pakikipag-ugnay sa tubig upang makuha ang mga tunog na vibrations.

– Populus tremuloides: Ang siyentipikong pangalan para sa nanginginig na aspen, isang uri ng puno ng aspen na matatagpuan sa North America.

Pinagmumulan:

– Science Alert: Pagbubunyag sa Lihim na Mundo ng Pinakamalaking Puno sa Mundo: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree