Karera ng Mga Pribadong Kumpanya at Pamahalaan sa Pagkuha ng Lunar Water at Space Resources

Ang isang bagong panahon ng paggalugad sa kalawakan at malalim na komersyo sa kalawakan ay nasa abot-tanaw habang ang mga pribadong kumpanya at pamahalaan ay nagsisimula sa mga misyon upang mahanap at kunin ang mga naa-access na likas na yaman sa outer space.

Noong Agosto, gumawa ng kasaysayan ang India sa pamamagitan ng pagsasagawa ng unang soft landing malapit sa south pole ng Moon. Kinumpirma ng murang misyon na ito ang pagkakaroon ng tubig sa lunar regolith, na binibigyang-diin ang umuusbong na paradigm ng isang pandaigdigang resource rush upang kumuha ng lunar na tubig.

Ang space solar power ay isang nangungunang opsyon para sa pag-unlad, na umaakit sa mga umuusbong na ekonomiya tulad ng India at United Arab Emirates, kasama ang mga itinatag na kapangyarihan sa espasyo at pribadong komersyal na kumpanya.

Ang Estados Unidos at China ay gumagawa din ng mga nakikipagkumpitensyang internasyonal na pakikipagtulungan, ang Artemis Accords at ang International Lunar Research Station, ayon sa pagkakabanggit, upang ma-access at bumuo ng mga mapagkukunan ng espasyo.

Ang teknolohikal na inobasyon ay ginawang mas abot-kaya ang mga misyon sa buwan, na may mga bumabagsak na gastos sa paglulunsad at pagbaba ng mga gastos sa disenyo ng spacecraft bilang mga pang-ekonomiyang kadahilanan na nagtutulak sa komersyalisasyon ng espasyo at ang pagmamadali ng lunar na mapagkukunan.

Ang SpaceX at Blue Origin ay dalawang kumpanyang Amerikano na gumagawa ng mga super heavy lift launch na sasakyan, na may kakayahang maglagay ng hanggang 100 tonelada sa low-Earth orbit.

Ang mga lunar volatile, tulad ng tubig, at regolith ay ang pangunahing mapagkukunan ng espasyo. Ang tubig sa kalawakan ay itinuturing na "langis" ng solar system, at ang lunar south pole ay mayroong malalaking deposito ng tubig.

Ang pagkuha ng tubig mula sa Buwan ay mas madali kaysa sa pagdadala nito mula sa Earth dahil sa mas mababang gravity ng Buwan, at maaari itong hatiin sa hydrogen at oxygen upang makagawa ng rocket fuel.

Ang paggawa ng spacecraft fuel mula sa lunar na tubig ay maaaring mapahusay ang orbital na ekonomiya, suportahan ang mga aktibidad sa pagtatanggol sa Earth orbit, at magbigay daan para sa paggalugad ng tao sa Buwan at Mars.

Bukod sa tubig, ang regolith sa Buwan, Mars, at mga asteroid ay naglalaman ng mga materyales na maaaring magamit upang bumuo ng mga tirahan, base, at minahan sa mga planetary surface, na nagbibigay ng mahahalagang mapagkukunan para sa mga astronaut sa hinaharap.

Kamakailan, matagumpay na nakagawa ng oxygen ang MOXIE experiment ng NASA sa Perseverance rover mula sa kapaligiran ng carbon dioxide ng Mars, na nagpapakita ng potensyal para sa paggawa ng mga mapagkukunan ng espasyo.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan sa espasyo, ang mga explorer sa hinaharap ay maaaring "mabuhay mula sa lupain," na makabuluhang binabawasan ang pang-ekonomiyang hadlang ng masa at nagbibigay-daan sa lunar at Martian settlement.

Bilang karagdagan, ang regolith ay maaaring pagmulan ng mga kapaki-pakinabang na metal at iba pang mga kalakal na maaaring ibalik sa Earth, na nakakatugon sa lumalaking pangangailangan para sa mga metal sa paglipat ng malinis na enerhiya.

Habang tumataas ang mga presyo at lumilitaw ang mga epekto sa kapaligiran at panlipunan mula sa tradisyunal na pagmimina sa Earth, ang mga pagsulong sa pagkuha ng mapagkukunan ng espasyo, tulad ng deep sea mining at asteroid mining, ay tinutuklas bilang mga kakaibang alternatibo.

– Lunar regolith: Ang layer ng maluwag, pira-pirasong materyal na sumasakop sa solidong bedrock ng ibabaw ng Buwan.

– Lunar volatiles: Mga sangkap na maaaring magsingaw o magsingaw.

– Artemis Accords: Isang hanay ng mga prinsipyo para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa paggalugad at paggamit ng kalawakan, na pinamumunuan ng Estados Unidos.

– International Lunar Research Station: Isang iminungkahing collaborative na proyekto sa pagitan ng China at iba pang mga bansa para sa lunar exploration at paggamit ng mga mapagkukunan sa kalawakan.

– Eksperimento ng MOXIE: Isang eksperimento na isinagawa ng NASA upang ipakita ang paggawa ng oxygen mula sa kapaligiran ng Martian.

