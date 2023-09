Matagumpay na Napalaki ng mga Chinese Scientist ang Humanized Kidney sa Pig Embryo

By

Nakamit ng mga siyentipikong Tsino ang isang makabuluhang tagumpay sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapalaki ng mga bato na naglalaman ng mga selula ng tao sa mga embryo ng baboy, na maaaring makatulong sa pagtugon sa kakulangan ng mga organo para sa paglipat. Ang pananaliksik, na inilathala sa journal Cell Stem Cell, ay nagmamarka ng unang matagumpay na pagtatangka na palaguin ang mga organo ng tao sa mga baboy. Ang mga bato ay pinili bilang pokus ng pag-aaral dahil sa kanilang maagang yugto ng pag-unlad at ang kanilang madalas na paggamit sa mga transplant ng tao.

Ang mga nakaraang pagtatangka na palaguin ang mga organo ng tao sa mga baboy ay nabigo, ngunit ang bagong diskarte na ito ay maaaring baguhin ang bioengineering ng organ. Ang koponan mula sa Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health ay gumamit ng CRISPR gene editing upang tanggalin ang dalawang gene na kinakailangan para sa pagbuo ng bato sa mga embryo ng baboy. Pagkatapos ay ipinakilala nila ang mga pluripotent stem cell ng tao, na may kakayahang umunlad sa anumang uri ng cell, sa mga embryo. Ang mga selulang ito ng tao ay natural na pinunan ang nilikhang "niche" sa mga embryo ng baboy.

Matapos lumaki ang mga embryo kasama ang mga selula ng tao at baboy sa mga test tube, inilipat sila sa mga kahaliling ina. Limang embryo ang natagpuang may normal na paggana ng mga bato, na may 50 hanggang 60 porsiyentong mga selula ng tao. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagpapataas ng mga etikal na alalahanin, dahil ang ilang mga selula ng tao ay nakita din sa utak ng mga baboy.

Bagama't ang pananaliksik na ito ay isang makabuluhang milestone, mayroon pa ring mga hamon na dapat pagtagumpayan bago magamit ang teknolohiyang ito sa paglipat ng tao. Ang proporsyon ng mga selula ng tao sa mga bato ay hindi pa sapat, at ang pagkakaroon ng mga selula ng tao sa mga utak ng baboy ay nagpapataas ng mga alalahanin. Ang pangmatagalang layunin ay upang i-optimize ang teknolohiya para sa paglipat ng organ, ngunit kinakailangan ang karagdagang pananaliksik.

Ang pambihirang tagumpay na ito sa paglaki ng mga humanized na bato sa mga embryo ng baboy ay maaaring magbigay daan para sa pag-unlad ng iba pang mga organo ng tao sa mga baboy. Inaasahan ng mga mananaliksik na palawakin ang kanilang pag-aaral upang maisama ang mga organo tulad ng puso at pancreas.

