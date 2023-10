Ang Mechanics ng Muscle Growth: Kung Paano Humuhubog ang Ehersisyo sa Muscle Fibers

By

Ang regular na ehersisyo ay kilala upang palakasin at palakasin ang ating mga kalamnan, ngunit ang eksaktong mga mekanismo sa likod ng prosesong ito ay naging paksa ng interes para sa mga physiologist. Ang mga inhinyero ng MIT ay nakabuo na ngayon ng isang natatanging workout mat para sa mga cell na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na pag-aralan ang mga mekanikal na epekto ng ehersisyo sa isang mikroskopikong antas. Ang banig, na gawa sa hydrogel na naka-embed na may magnetic microparticle, ay ginagaya ang pwersang nararanasan ng mga kalamnan habang nag-eehersisyo kapag na-activate ng panlabas na magnet. Ang mga selula ng kalamnan na lumaki sa banig ay "ginagawa" ng mga panginginig ng boses na dulot ng paggalaw ng magnet.

Ang mga paunang resulta mula sa eksperimento ay nagpapakita na ang regular na mekanikal na ehersisyo ay tumutulong sa mga fibers ng kalamnan na lumago sa isang mas nakahanay na direksyon, na nagpapahintulot sa kanila na mag-contract nang sabay-sabay. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang mekanikal na pagpapasigla ay maaaring gabayan ang muling paglaki ng kalamnan pagkatapos ng pinsala o potensyal na pabagalin ang mga epekto ng pagtanda. Plano ng mga mananaliksik na gamitin ang device upang mag-pattern ng mga sheet ng malalakas, functional na kalamnan, na maaaring magkaroon ng mga application sa soft robotics at tissue repair.

Ang koponan sa MIT ay umaasa na ang bagong platform na ito ay makakapagbigay ng insight sa kung paano nakakaapekto ang mga mekanikal na pwersa sa paggana ng kalamnan at nakakatulong sa pagbuo ng mga therapy para sa mga pinsala sa kalamnan at mga neurodegenerative disorder. Sa pamamagitan ng pag-decoupling ng mga kemikal at mekanikal na elemento ng ehersisyo, nagawa nilang tumuon lamang sa mga puwersang mekanikal na nagtutulak sa pagtugon ng kalamnan.

Ang magnet-embedded mat ay napatunayang isang ligtas at hindi mapanirang paraan upang makabuo ng mga mekanikal na puwersa sa mga selula ng kalamnan. Ang mga cell na regular na nakalantad sa mekanikal na paggalaw ay lumago nang mas mahaba kumpara sa mga cell na hindi na-exercise. Ito ay nagpapakita kung paano maaaring hubugin ng ehersisyo ang paglaki at pagkakahanay ng mga fibers ng kalamnan. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay maaaring humantong sa mga pagsulong sa pagbabagong-buhay ng tissue at pagbuo ng mga nababagay na robotic system.

Kahulugan:

– Hydrogel: Isang malambot, parang Jell-O na materyal na ginamit sa pag-aaral na ito bilang workout mat para sa mga cell.

– Mga puwersang mekanikal: Mga puwersang pisikal na inilalapat sa mga selula ng kalamnan habang nag-eehersisyo.

– Tissue regeneration: Ang proseso ng pagpapanumbalik ng nasugatan o nasirang tissue sa katawan.

