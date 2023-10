Ang Papel ng Hangin sa Pagtunaw ng Greenland at Antarctic Ice Sheet

Sa labanan laban sa pagbabago ng klima, ang epekto sa mga lungsod sa baybayin mula sa pagtaas ng antas ng dagat ay hindi maiiwasan. Sa kapangyarihang lunurin ang mga tulad ng Mumbai at New York, ang pag-unawa sa mga pinagmumulan ng tubig ay napakahalaga.

Ang mga ice sheet sa Greenland at Antarctica, bukod sa glacier-laced na mga bundok, ay naglalaman ng sapat na nagyeyelong tubig upang itaas ang antas ng dagat ng 210 talampakan. Sa kasamaang palad, ang mga rehiyong ito ang pinakamalubhang apektado ng global warming.

Habang ang temperatura ng hangin ay tumaas nang malaki sa Greenland, na lumampas sa 3.8°C mula noong 1990s, ang hangin ay nag-aambag din sa pinabilis na pagtunaw ng yelo. Ang isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang Foehn at Katabatic na hangin, na umiihip ng mainit na hangin pababa sa mga glacier, ay may malaking epekto sa pagtunaw ng yelo sa parehong Greenland at Antarctica.

Sa nakalipas na dalawang dekada, ang impluwensya ng mga hanging ito sa mga ice sheet ng Greenland ay tumaas ng humigit-kumulang 10%. Gayunpaman, ang kanilang epekto sa Antarctic ice sheet ay bumaba ng 32%. Ang pagkakaibang ito ay pangunahin dahil sa iba't ibang paraan kung saan ang global warming ay nakakaapekto sa hilaga at timog na hemisphere. Ang Greenland ay naging napakainit kung kaya't hindi na kailangan ang hangin, dahil ang sikat ng araw lamang ay may malaking epekto ng pagkatunaw sa rehiyon.

Ang North Atlantic Oscillation, isang makabuluhang pangyayari sa panahon na kumokontrol sa lakas at direksyon ng hanging kanluran at mga bagyo, ay may papel din sa pagkakaibang ito. Ang paglipat sa isang positibong yugto ay nagdala ng mas mainit na hangin sa Greenland at iba pang mga rehiyon ng Arctic, na nagpapatindi sa proseso ng pagtunaw.

Sa kabilang banda, ang kabuuang pagkatunaw ng ibabaw sa Antarctica ay bumaba ng humigit-kumulang 15% mula noong 2000. Ito ay maaaring maiugnay sa isang 32% na pagbawas sa downslope winds sa peninsula at isang pagpapabuti sa ozone layer ng rehiyon, na sumisipsip ng init mula sa Araw. at pinoprotektahan ang ibabaw mula sa karagdagang pagkatunaw.

Habang ang pagbawas sa wind-driven na pagtunaw sa Antarctica ay maaaring mukhang isang positibong pag-unlad, ang natutunaw na trend ay nagdudulot pa rin ng mga panganib. Naranasan na ng Antarctica ang pagbagsak ng dalawang bulnerable na istante ng yelo, at kung magpapatuloy ang trend na ito, maaari nitong maantala ang mga pattern ng sirkulasyon ng tubig sa karagatan sa buong mundo, na humahantong sa malubhang kahihinatnan para sa klima ng Earth.

Parehong ang Greenland at Antarctica ay makabuluhang nag-aambag sa pagtaas ng antas ng dagat, at ang malapit na pagsubaybay at pagmomodelo ng pagtunaw ng yelo ay mahalaga. Ang pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng hangin at yelo sa konteksto ng pagbabago ng klima ay mahalaga para sa paghula ng pagtaas ng antas ng dagat sa hinaharap at ang epekto nito sa planeta.

Pinagmulan: Geophysical Research Letters