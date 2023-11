Isang Pambihirang Pagsusuri sa Antimicrobial Resistance Testing: Mabilis at Tumpak na Pagsusuri sa loob ng Isang Oras

By

Ang antimicrobial resistance (AMR) ay isang pandaigdigang krisis sa kalusugan, na nagdudulot ng 1.3 milyong pagkamatay bawat taon. Upang labanan ang isyung ito, ang mga mananaliksik sa Singapore University of Technology and Design (SUTD) ay bumuo ng isang groundbreaking microfluidic device na mabilis at tumpak na masusuri ang pagkamaramdamin ng mga mikrobyo sa mga antibiotic sa loob ng isang oras.

Ang mga tradisyunal na paraan ng pagsusuri ng AMR ay mabagal, tumatagal ng higit sa 20 oras upang makakuha ng mga resulta. Ang pagkaantala na ito ay maaaring humantong sa hindi naaangkop na paggamit ng mga antibiotics, na higit na nagpapasigla sa pag-unlad ng paglaban. Ang bagong microfluidic platform ay tumatalakay sa problemang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis at tumpak na paraan ng pagsusuri sa pagkamaramdamin ng antimicrobial (AST).

Gumagana ang device sa pamamagitan ng pagsukat ng bacterial membrane permeability pagkatapos ng exposure sa antibiotics. Ang pagbabagong ito sa permeability ay nangyayari sa sandaling 30 minuto pagkatapos ng pagkakalantad sa antibiotic, na inaalis ang pangangailangan para sa pangmatagalang bacterial culture. Sa pamamagitan ng pag-alis sa hakbang sa kultura, makabuluhang binabawasan ng platform ang oras ng turnaround para sa mga resulta nang humigit-kumulang 20 oras.

Hindi lamang nagbibigay ng mabilis na resulta ang microfluidic platform, ngunit nag-aalok din ito ng ganap na automated na paghawak ng mga bacterial solution, binabawasan ang error ng tao at pinapataas ang pagiging maaasahan ng mga resulta ng AST.

FAQ

Ano ang antimicrobial resistance?

Ang antimicrobial resistance (AMR) ay tumutukoy sa kakayahan ng mga microorganism, tulad ng bacteria at fungi, na bumuo ng resistensya sa mga gamot na idinisenyo upang patayin sila. Ang paglaban na ito ay nagpapahirap sa mga impeksiyon na gamutin at pinatataas ang panganib ng pagkalat ng sakit.

Bakit isang pandaigdigang krisis sa kalusugan ang AMR?

Ang AMR ay humahantong sa tinatayang 1.3 milyong pagkamatay sa buong mundo bawat taon. Habang lumalaban ang mga mikrobyo sa mga umiiral nang antibiotic, lalong nagiging hamon ang epektibong paggamot sa mga impeksyon. Nagdudulot ito ng malaking banta sa kalusugan ng publiko, dahil ang mga karaniwang impeksyon ay maaaring hindi na magamot.

Paano gumagana ang microfluidic device?

Ang microfluidic device ay sumusukat sa bacterial membrane permeability pagkatapos ng exposure sa antibiotics. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga pagbabago sa permeability, matutukoy nito kung ang isang mikrobyo ay madaling kapitan o lumalaban sa mga partikular na antibiotic. Nagbibigay ang device ng mga resulta sa loob ng isang oras, na inaalis ang pangangailangan para sa pangmatagalang bacterial culture.

Ano ang mga pakinabang ng microfluidic platform?

Ang microfluidic platform ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang. Nagbibigay ito ng mabilis na mga resulta, na binabawasan ang oras ng turnaround ng humigit-kumulang 20 oras kumpara sa mga tradisyonal na pamamaraang nakabatay sa kultura. Ang platform ay nagbibigay-daan din sa ganap na automated na paghawak ng mga bacterial solution, na binabawasan ang error ng tao at pinapataas ang pagiging maaasahan ng resulta.

Ano ang mga implikasyon ng pambihirang tagumpay na ito?

Ang pagbuo ng microfluidic platform na ito ay isang makabuluhang hakbang sa paglaban sa antimicrobial resistance. Sa isang mabilis at tumpak na paraan upang masubukan ang pagiging epektibo ng mga antibiotic laban sa mga partikular na mikrobyo, ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay makakagawa ng mas mahusay na kaalaman sa mga desisyon sa paggamot, na binabawasan ang maling paggamit at labis na paggamit ng mga antibiotic at pinapagaan ang banta ng AMR.

