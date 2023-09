Isang Malaking Pagputok ng Solar ang Nag-trigger ng Magnetic Storm sa Earth

Ang isang kamakailang napakalaking pagsabog mula sa Araw ay nagkaroon ng malaking epekto sa Earth, na nagresulta sa isang geomagnetic na bagyo. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng solar wind velocity sa paligid ng ating planeta na umabot sa bilis na lampas sa 1,980,000 kilometro bawat oras, na sinamahan ng tatlong beses na pagtaas ng plasma density.

Ang sanhi ng geomagnetic storm na ito ay isang Coronal Mass Ejection (CME), na dumating nang humigit-kumulang 12 oras na mas maaga kaysa sa inaasahan pagkatapos na pumutok mula sa Araw. Ang CME ay isang pagsabog ng plasma at magnetism na nagmumula sa panlabas na layer ng Araw, na kilala bilang corona. Ang mga pagsabog na ito ay maaaring magpatalsik ng bilyun-bilyong toneladang materyal habang may dalang magnetic field na higit sa regular na magnetic influence ng Araw sa mga planeta.

Sa una, ang paglabas ng CME ay hindi agad nagresulta sa isang makabuluhang magnetic storm sa Earth. Gayunpaman, habang patuloy na binabagtas ng ating planeta ang matagal na magnetic effect ng CME, isang banayad na G1-class magnetic storm ang lumitaw. Ang bagyong ito ay maaaring makaapekto sa magnetic field ng Earth at makagambala sa mga kondisyon ng panahon sa kalawakan.

Mahalagang tandaan na ang mga CME, lalo na kapag napakalakas, ay may potensyal na makagambala sa teknolohikal na imprastraktura ng Earth. Maaaring maapektuhan ng pagkagambalang ito ang mga system gaya ng mga energy grid, data center, telecommunication network, transportasyon, satellite, at IT network. Ang kamakailang CME ay nagdulot na ng mga oscillations sa panlabas na magnetic field ng Earth, na nagpapahiwatig ng nakakagambalang impluwensya nito sa kapaligiran ng ating planeta.

Sa kabila ng mga potensyal na panganib at kaguluhan na nauugnay sa mga solar flare na ito, maaari rin silang lumikha ng mga nakakabighaning aurora sa mga polar na rehiyon ng Earth. Ang magagandang pagpapakita ng liwanag na ito ay resulta ng mga electrically charged ions sa atmospera ng Earth na nagbabanggaan ng oxygen at nitrogen atoms sa mga polar region.

Habang pinahahalagahan ng mga siyentipiko ang kagandahan ng mga natural na phenomena na ito, ang kanilang pangunahing pokus ay ang pag-unawa sa potensyal na pinsala na maaaring idulot ng mga solar flare at CME sa mga teknolohikal na sistema ng Earth. Masigasig na pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang mga kaganapang ito upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga epekto nito at bumuo ng mga estratehiya para pangalagaan ang mga kritikal na imprastraktura.

Kahulugan:

– Geomagnetic storm: Isang kaguluhan sa magnetosphere ng Earth na dulot ng solar wind shock. Maaari itong makaapekto sa mga teknolohikal na sistema at kondisyon ng panahon sa kalawakan.

– Solar wind velocity: Ang bilis kung saan ang solar wind, isang stream ng mga charged particle na ibinubuga ng Araw, ay naglalakbay.

– Plasma density: Ang konsentrasyon ng mga particle na may kuryente, na kilala rin bilang plasma, sa isang partikular na espasyo.

– Coronal Mass Ejection (CME): Isang malakas na pagsabog ng plasma at magnetism na nagmumula sa panlabas na layer ng Araw, ang corona.

– Aurora: Isang natural na pagpapakita ng liwanag sa kalangitan ng Earth, na kadalasang nakikita sa mga polar na rehiyon, sanhi ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng solar wind at atmospera ng Earth.

Pinagmumulan:

