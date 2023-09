Damhin ang Nakamamanghang Northern Lights sa Ireland

By

Ang Northern Lights, isang nakamamanghang natural na kababalaghan, ay maaaring masaksihan sa iba't ibang lokasyon sa buong Ireland. Bagama't kilala ang Iceland at Alaska sa kanilang mga pagpapakita ng Aurora Borealis, nag-aalok ang Ireland ng isang natatanging pagkakataon upang masaksihan ang nakamamanghang light show na ito. Ang mga ilaw ay madalas na lumilitaw bilang matingkad na berde, at kung minsan ay kulay rosas, asul, at lila, na lumilikha ng isang nakakabighaning panoorin sa kalangitan sa gabi.

Ipinaliwanag ni David Moore, editor ng Astronomy Ireland magazine, na ang pagkakataong makita ang Northern Lights ay tumataas sa panahon ng equinox, na bumagsak sa Setyembre 23 sa taong ito. Ang magnetic field ng Earth at ang pagtabingi ng planeta ay gumaganap ng isang papel sa paglikha ng kanais-nais na mga kondisyon para sa paglitaw ng mga ilaw. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang garantiya na masaksihan ang natural na hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Ang pinakamahusay na mga lokasyon para sa pagtingin sa mga ilaw sa Ireland ay ang rural north coast at mga bahagi ng Antrim coast. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay ng malinaw na tanawin ng Karagatang Atlantiko nang walang panghihimasok ng mga ilaw ng lungsod. Ang Mayo, na matatagpuan din sa baybayin ng Atlantiko, ay isa pang inirerekomendang lokasyon. Gayunpaman, kung ang kalangitan ay maaliwalas, ang mga ilaw ay makikita mula saanman sa bansa.

Ang pagbuo ng Northern Lights ay nagsisimula sa mga solar flare sa araw, na naglalabas ng napakalaking dami ng radiation sa kalawakan. Ang mga particle na ito ay nakikipag-ugnayan sa magnetic field ng Earth at iginuhit patungo sa North at South pole. Habang bumabangga ang mga ito sa mga atomo at molekula sa atmospera, nalilikha ang mga makulay na kulay ng mga ilaw.

Upang mapakinabangan ang mga pagkakataong makita ang Aurora Borealis, napakahalaga na malayo sa mga artipisyal na ilaw. Ang mga naninirahan sa lungsod ay maaari lamang makasaksi ng mga malalaking pagpapakita, ngunit ang mga nakatira sa kanayunan, malayo sa maliwanag na mga ilaw, ay masisiyahan sa magagandang tanawin. Sa kabila ng hindi mahuhulaan ng mga ilaw, mahuhulaan ng mga astronomo ang kanilang paglitaw sa pamamagitan ng pagsubaybay sa aktibidad ng solar.

Nagbibigay ang Astronomy Ireland ng aurora alert service, na nag-aalok ng araw-araw na update sa mga kondisyon ng kalangitan, kabilang ang posibilidad na makita ang Northern Lights. Bagama't maaaring lumitaw ang mga ilaw sa anumang oras ng gabi, mahalagang magkaroon ng maaliwalas na kalangitan para sa pinakamainam na visibility.

Bagama't ang lagay ng panahon ng Ireland ay maaaring maging isang hamon sa madalas nitong mga ulap at pag-ulan, may mga pagkakataon pa rin na masaksihan ang Northern Lights. Habang tumataas ang aktibidad ng araw sa 2025, ang mga susunod na taon ay lalong paborable para maranasan ang natural na kamangha-manghang ito. Kaya, maghanda para sa isang mahiwagang gabi sa ilalim ng iluminado na kalangitan ng Ireland.

Pinagmumulan:

– Astronomy Ireland magazine.