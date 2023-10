Isinasaalang-alang ng NASA ang Mga Pagbawas sa Pagpopondo para sa Hubble at Chandra Space Telescope

Ang NASA ay nahaharap sa mga potensyal na pagbawas sa astrophysics division nito, na maaaring makaapekto sa dalawang pangunahing programa sa teleskopyo sa kalawakan, ayon sa isang kamakailang ulat. Ang Hubble Space Telescope at ang Chandra X-Ray Observatory, na may malaking kontribusyon sa ating pag-unawa sa uniberso, ay maaaring makakita ng mga pagbawas sa pagpopondo.

Sa isang pagtatanghal sa komite ng US National Academies of Sciences, Engineering, at Medicine sa astronomy at astrophysics, si Mark Clampin, ang direktor ng dibisyon ng astrophysics ng NASA, ay nagsiwalat na ang mga hadlang sa badyet ay maaaring mangailangan ng "hindi natukoy" na mga pagbawas sa pagpopondo para sa mga teleskopyo na ito. Ito ay sa pagsisikap na maglaan ng mga mapagkukunan sa mga bagong programa sa NASA, dahil inaasahan ng ahensya na ang mga antas ng badyet para sa taon ng pananalapi 2024 ay mananatiling pareho sa nakaraang taon.

Ang dibisyon ng astrophysics ay humiling ng halos $1.56 bilyon para sa susunod na taon ng pananalapi, ngunit kinilala ni Clampin na ang pagkuha ng buong pagpopondo ay hindi malamang. Kung sakaling magkaroon ng malaking pagbawas sa badyet, ang kanilang priyoridad ay ang bawasan ang pagpopondo para sa mga misyon sa pinalawig na operasyon, na kinabibilangan ng mga teleskopyo ng Hubble at Chandra.

Ang Hubble, sa pakikipagtulungan sa James Webb Space Telescope ng NASA, ay isang mahalagang tool para sa siyentipikong pananaliksik at paggalugad. Si Chandra, sa kabilang banda, ay inilunsad noong 1999 at hindi sumailalim sa mga misyon sa pagseserbisyo tulad ng Hubble. Kasalukuyan itong nahaharap sa mga hamon sa pagpapatakbo dahil sa edad nito.

Habang epektibong gumagana ang Hubble, nabanggit ni Clampin na matagal na itong nasa serbisyo at kumakatawan sa malaking bahagi ng badyet ng astrophysics. Si Chandra, sa kabilang banda, ay nakakaranas ng mga paghihirap at nangangailangan ng pagtaas ng pagsisikap upang mapanatili ang mga operasyon nito.

Ang iminungkahing 2024 na badyet mula sa White House ay naglalaan ng $93.3 milyon para sa Hubble at $68.7 milyon para kay Chandra. Ang mga bilang na ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 10% ng kabuuang kahilingan sa badyet para sa dibisyon ng astrophysics ng NASA sa 2024.

Mahalagang tandaan na ang mga desisyon sa pagpopondo ng NASA ay nakabinbin pa rin ang pag-apruba, at ang mga pagsasaayos ay maaaring gawin bago matukoy ang huling badyet.

