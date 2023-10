Ang mga Rare Civilization-Ending Comets ay Maaaring Magbigay ng Mga Mahalagang Detalye para sa Pagbawas, Mga Pagtuklas ng Pag-aaral

By

Binigyang-diin ng kamakailang natuklasang kometa, C/2022 E3 (ZTF), ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga long period comet na may potensyal na makaapekto sa Earth at magdulot ng malaking pinsala. Ang kometa, na kilala sa natatanging berdeng kulay nito, ay nakita ng Palomar Observatory noong Marso ng 2022.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang ZTF ay nagmula sa rehiyon ng Saturn at Uranus bago nakuha ng Oort Cloud, isang koleksyon ng trilyong mga kometa na matatagpuan sa pinakalabas na gilid ng solar system. Ang mga pakikipag-ugnayan sa galactic tides at dumaraan na mga bituin ay maaaring makagambala sa mga orbit ng mga kometa na ito, na ibabalik ang mga ito sa panloob na solar system, na naghahatid ng potensyal na banta sa Earth.

Ang pag-aalala ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga kometa na ito ay lumalapit sa Earth mula sa mataas na orbital inclinations, na nagpapahirap sa mga ito na makita hanggang sa medyo malapit na sila. Habang ang mga astronomo ay mayroon na ngayong mga tool upang ganap na makilala ang mga naturang kometa, ang mga kasalukuyang obserbatoryo ay may limitadong oras upang makita at subaybayan ang mga ito bago ang potensyal na epekto.

Upang matugunan ang isyung ito, ang mga obserbatoryo sa hinaharap tulad ng NEO Surveyor Mission at ang Rubin Observatory ay inaasahang magpapahusay ng detectability at magbigay ng sapat na paunang babala upang gumamit ng mga pamamaraan sa pagpapagaan. Ang pagpapagaan ay maaaring may kasamang pagbabago sa takbo ng kometa upang maiwasan ang pagbangga sa Earth.

Ang mga kometa ay partikular na mapanganib dahil nagtataglay sila ng mas makabuluhang kinetic energy kaysa sa mga asteroid kapag tinamaan nila ang Earth. Samakatuwid, ang maagang pagtuklas at napapanahong pagkilos ay mahalaga upang maiwasan ang mga sakuna na kahihinatnan.

Ang pag-aaral ng mga kometa tulad ng ZTF at pag-unawa kung gaano kadalas ang paglapit nila sa Earth ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga diskarte para mabawasan ang panganib na dulot ng mga bihirang epektong ito na nagtatapos sa sibilisasyon. Habang umuunlad ang teknolohiya, umaasa ang mga astronomo na mas mahusay nilang matutuklasan, masusubaybayan, at potensyal na mapalihis ang mga cometary interloper na ito, kaya pinoprotektahan ang ating planeta mula sa mga mapangwasak na epekto.

