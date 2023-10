Isang Bagong Pag-unawa sa Kung Paano Kumalat ang Kanser sa Spine

By

Ang mga mananaliksik sa Weill Cornell Medicine sa New York City ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa pag-unawa kung bakit ang ilang mga kanser ay nag-metastasis sa gulugod. Matagal nang alam na ang metastatic na kanser sa suso ay madalas na kumakalat sa gulugod, na nagiging sanhi ng malubhang komplikasyon para sa mga pasyente. Gayunpaman, ang mga dahilan sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi malinaw hanggang ngayon.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature, natuklasan ni Matthew Greenblatt at ng kanyang koponan ang isang bagong uri ng stem cell na maaaring kasangkot sa metastasis ng mga selula ng kanser sa gulugod. Ang mga stem cell na ito, na matatagpuan sa vertebral bones, ay natagpuang naglalabas ng protina na tinatawag na MFGE8. Ang protina na ito ay kumikilos bilang isang tumor attractant, na kumukuha ng mga selula ng kanser sa spinal tissue.

Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga daga, naglilipat ng mga spinal stem cell sa isang hind leg at long bone stem cell sa isa pa. Napansin nila na ang mga selula ng kanser ay naglakbay sa mini vertebra halos dalawang beses nang mas madalas kaysa sa maliit na mahabang buto, na nagpapahiwatig ng malakas na pagkahumaling ng MFGE8.

Ang spinal metastases ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa spinal cord, na nakakaapekto sa kakayahan ng pasyente na lumakad at kontrolin ang mga function ng katawan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga mekanismo sa likod ng pagkalat na ito, maaaring posible na bumuo ng mga interbensyon upang maiwasan o magamot ang spine metastasis.

Bagama't ang pagharang sa MFGE8 ay maaaring maging isang potensyal na therapeutic approach, kailangan ng karagdagang pagsisiyasat para lubos na maunawaan ang mga implikasyon at pagiging epektibo ng naturang paggamot. Si Xiang Zhang, isang biologist ng kanser sa Baylor College of Medicine, ay inilarawan ang pananaliksik na ito bilang isang "pangunahing pagsulong" sa aming pag-unawa sa metastasis ng buto.

Ang tagumpay na ito ay nag-aalok ng pag-asa para sa mga pasyenteng may metastatic na kanser sa suso at iba pang mga kanser na karaniwang kumakalat sa gulugod. Sa pamamagitan ng paglutas ng matagal nang misteryong ito, dinadala tayo ng mga mananaliksik ng isang hakbang na mas malapit sa pagbuo ng mga epektibong paggamot at pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa mga apektado ng metastases na ito.

