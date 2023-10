Ang Misyon ng VERITAS: Pag-aaral ng Venus sa Tulong ng Iceland

Ang paparating na misyon ng VERITAS ng NASA ay naglalayong pag-aralan ang planetang Venus mula sa orbit, na matuklasan ang mga misteryong nakatago sa ilalim ng makapal na kumot ng mga ulap nito. Ngunit paano maghahanda ang mga siyentipiko na tuklasin ang isang planeta na kasing-kagalit at hindi kilala bilang Venus? Ang isang paraan ay ang pag-aralan ang isang lugar sa Earth na may katulad na katangian. Noong Agosto 2023, nagsimula ang VERITAS science team sa isang field campaign sa Iceland, isang bulkan na bansa na may mga aktibong bulkan at mabagsik na lupain na maihahambing sa maaaring matagpuan sa Venus.

Sa kanilang dalawang linggong ekspedisyon, ang internasyonal na pangkat ng 19 na siyentipiko mula sa US, Germany, Italy, at Iceland ay nakatuon sa mga katangian ng bulkan sa Iceland, na ginagamit ang mga ito bilang mga panlupa na analog para sa pag-aaral ng volcanism sa Venus. Sinuri nila ang mga deposito ng bulkan sa mga lokasyon tulad ng rehiyon ng bulkan ng Askja, ang Holuhraun lava field, at ang rehiyon ng Fagradalsfjall sa Reykjanes Peninsula.

Upang madagdagan ang kanilang mga obserbasyon sa lupa, ang German Aerospace Center (DLR) ay nangongolekta ng data ng aerial radar gamit ang synthetic na aperture radar na nakasakay sa isang sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa itaas. Ang data ng radar ay nangalap ng impormasyon tungkol sa mga katangian sa ibabaw, gaya ng texture, pagkamagaspang, at nilalaman ng tubig, na maaaring makatulong na ipaalam sa hinaharap na gawaing pang-agham ng misyon ng VERITAS.

Gagamitin ng VERITAS spacecraft, na kumakatawan sa Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, ang mga insight na nakuha mula sa pag-aaral sa Iceland upang pinuhin ang mga algorithm nito at pahusayin ang kakayahang makita ang anumang mga pagbabago sa ibabaw ng Venus mula noong nakaraang misyon ng Magellan noong 1990s. Ito ay partikular na mahalaga para sa pagtukoy ng aktibidad ng bulkan sa planeta.

Sa pamamagitan ng paggamit sa Iceland bilang isang analog para sa Venus, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mahalagang kaalaman at mga insight na tutulong sa tagumpay ng paparating na misyon ng VERITAS. Ang mga geolohikal na pagkakatulad ng Iceland sa Venus ay ginagawa itong isang perpektong lugar ng pagsasanay, na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na maghanda para sa mga hamon na maaaring makaharap nila kapag ginalugad ang ating kalapit na planeta.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng larawan: NASA/JPL-Caltech

– Pinagmulan na artikulo: “VERITAS mission scientists in Iceland” sa EarthSky.org