Saan Makakahanap ng Mga Salamin ng Solar Eclipse para sa Paparating na Solar Eclipse

Ang isang solar eclipse ay makikita sa buong Americas sa Sabado, Oktubre 14. Ito ay magiging isang bahagyang solar eclipse para sa karamihan, na may ilang mga lokasyon lamang na nakakaranas ng annular eclipse, na kilala rin bilang isang "ring of fire" eclipse. Anuman, mahalagang protektahan ang iyong mga mata kapag tinitingnan ang eklipse. Ang salaming pang-araw ay hindi ligtas para sa direktang pagtingin sa araw. Kaya, saan ka makakahanap ng mga baso ng solar eclipse? Narito ang ilang mga pagpipilian.

Kung gusto mong bumili ng ligtas na solar viewing gear online, may oras pa, ngunit nauubos na ang mga supply, kaya kumilos kaagad. Bukod pa rito, mayroong limang milyong pares ng solar protection glass na ibinabahagi nang libre sa 10,000 library sa buong US bilang bahagi ng proyekto ng Solar Eclipse Activities for Libraries.

Para makahanap ng library na malapit sa iyo na maaaring nagbibigay ng libreng solar eclipse glass, maaari kang gumamit ng interactive na mapa na ibinigay ng proyekto. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maaaring hindi available ang mga salamin sa araw ng eclipse, kaya pinakamahusay na makipag-ugnayan sa iyong library sa lalong madaling panahon.

Ang isa pang opsyon ay magtanong sa mga museo ng agham, planetarium, o dumalo sa mga kaganapan sa komunidad kung saan maaaring ipamahagi ang mga libreng baso. Ang isang proyektong pinondohan ng NASA na tinatawag na Astronomical Society of the Pacific ay lumikha ng isang network ng mga Eclipse Ambassador na mamamahagi ng mga baso sa mga kaganapang ito, na may pagtuon sa mga komunidad na kulang sa serbisyo.

Kung mas gusto mong bumili ng solar eclipse glass, ang American Astronomical Society ay nagbigay ng listahan ng mga na-verify na supplier. Maghanap ng mga baso mula sa mga manufacturer gaya ng American Paper Optics at Rainbow Symphony, at tiyaking nakakatugon ang mga ito sa ISO 12312-2 international safety standard.

Tandaan, anuman ang iyong lokasyon, dapat magsuot ng solar eclipse glass ang lahat upang ligtas na matingnan ang kaganapan. I-enjoy ang eclipse, at tandaan na protektahan ang iyong mga mata.

