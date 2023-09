Kailan Nabuo ang Unang Kontinente ng Uniberso?

Sa isang kamakailang pag-aaral na pinamagatang "Kailan ang Unang Exocontinents?", Si Jane Greaves, isang propesor ng astronomiya sa Cardiff University, ay nag-explore sa pagbuo ng mga kontinente sa uniberso. Ang mga kontinente ay hindi nakatigil; "lumulutang" sila sa ibabaw ng mantle ng Earth dahil sa init mula sa core ng planeta. Ang patuloy na paggalaw na ito ng mga kontinente ay kung ano ang humahantong sa mga phenomena tulad ng plate tectonics.

Nilalayon ng Greaves na maunawaan kung kailan nabuo ang mga unang kontinente at kung paano makakatulong ang impormasyong ito sa paghahanap ng mga mundong matitirhan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagkakaroon ng plate tectonics sa mabatong mga planeta, sinubukan niyang subaybayan ang posibilidad ng mga kontinente. Ang init ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa prosesong ito, dahil ang mga planeta na may sapat na init na core ay mas malamang na magkaroon ng aktibong plate tectonics.

Batay sa kanyang pag-aaral ng mga bituin at pagbuo ng planeta, natukoy ni Greaves na nagsimula ang plate tectonics ng Earth humigit-kumulang 3 bilyong taon na ang nakalilipas, na humigit-kumulang 9.5 bilyong taon pagkatapos ng pagsisimula ng uniberso. Natuklasan din niya na ang mga unang kontinente ay lumitaw sa manipis na mga bituin ng disc, na medyo mas bata at may mas mataas na metallicity, humigit-kumulang 2 bilyong taon bago ang mga kontinente ng Earth. Sa kabaligtaran, ang makapal na mga bituin sa disc, na mas luma at mahina ang metal, ay nagpahiwatig ng pagkakaroon ng mga kontinente sa paligid ng 4 hanggang 5 bilyong taon na mas maaga kaysa sa Earth.

Kapansin-pansin, natuklasan ni Greaves na ang mga kontinente ay bumubuo sa mas mabagal na rate sa ibang mga planeta kumpara sa Earth. Ang pagkakaroon ng pinakamainam na dami ng init ay kinakailangan upang simulan ang pagbuo ng kontinente. Samakatuwid, iminumungkahi ng Greaves na ang mga bituin na may mas mababang metalicity kaysa sa Araw ay maaaring humantong sa pagtuklas ng mga matitirahan na exoplanet na may mga kontinente.

Ang pag-aaral na ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa mga astronomo na tuklasin at pinapataas ang ating pang-unawa sa pagbuo ng mga kontinente sa loob ng uniberso. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga planetary system at ang mga kundisyong kinakailangan para sa pagbuo ng kontinente, maaaring maghanap ang mga siyentipiko ng mga matitirahan na daigdig na higit pa sa atin.

