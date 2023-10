Chandrayaan-3: Isang Matagumpay na Misyon na may Pansandaliang Hiccups

By

Ang Chandrayaan-3, ang Indian lunar mission, ay pinarangalan bilang isang tagumpay sa kabila ng ilang maliliit na pag-urong. Dalawang araw pagkatapos ng landing ng Vikram lander at Pragyan rover sa Buwan, isang instrumento na sakay ng rover ang nakaranas ng panandaliang blackout. Ipinaliwanag ni Santosh Vadawale, ang punong imbestigador ng Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), na ang blackout ay sanhi ng huli na pagdaragdag ng isang safety feature, na hindi sinasadyang pinatay ang command ng APXS. Gayunpaman, ang fault ay mabilis na naayos at ang instrumento ay matagumpay na nagsagawa ng in-situ na pagsusuri sa lupa at mga bato ng Buwan.

Taliwas sa mga ulat na nagsasabing ang Vikram lander at Pragyan rover ay inaasahang magigising sa ikalawang lunar day, nilinaw ni Vadawale na hindi sila kailanman idinisenyo upang gawin ito. Sa pagtugon sa isang sesyon sa Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), binigyang-diin ni Vadawale na ang misyon ay talagang isang kumpletong tagumpay. Sinabi pa niya na ang Chandrayaan-3 payloads ay nagbigay ng mahusay na siyentipikong data, kasama ang APXS na nagbubunga ng kamangha-manghang impormasyon na kasalukuyang sinusuri nang detalyado.

Ang misyon ng Chandrayaan-3 ay walang alinlangan na minarkahan ang isang makabuluhang milestone sa mga pagsusumikap sa paggalugad ng kalawakan ng India. Ang mga glitches na nakatagpo sa panahon ng operasyon ng misyon ay tipikal sa panahon ng naturang kumplikadong mga misyon at hindi natatabunan ang mga nagawa nito. Ang matagumpay na paggana ng APXS at ang mahalagang siyentipikong data na nakalap mula sa ibabaw ng Buwan ay nakakatulong sa pagsulong ng ating pang-unawa sa lunar geology at nagbibigay daan para sa hinaharap na mga misyon sa buwan.

