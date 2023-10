Pagbubunyag ng mga Lihim ng Star-Birth Regions: Isang Sulyap sa Loob ng Carina Nebula

By

Ang mga star-forming nebulae ay palaging nabighani sa mga astronomo, ngunit ang kanilang pagiging abala at ang pagkakaroon ng mga ulap ng gas at alikabok ay nagpapahirap na obserbahan ang aksyon na nagaganap sa loob. Gayunpaman, salamat sa mga pagsulong sa teknolohiya, isang pangkat ng mga mananaliksik kamakailan ang gumawa ng mga groundbreaking na pagtuklas tungkol sa Carina Nebula gamit ang Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Pinangunahan ng Ph.D. mag-aaral na si Geovanni Cortes-Rangel mula sa Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca sa Mexico, itinuon ng koponan ang kanilang atensyon sa Pillars of the Carina Nebula, isang lugar na kilala sa matinding aktibidad ng pagsilang ng bituin. Sa loob ng rehiyong ito, dalawang malalaking kumpol ng bituin, Trumpler 14 at Trumpler 16, ang nangingibabaw sa eksena, na naglalabas ng malakas na ultraviolet radiation.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga molecular outflow, o mga jet, na nagmumula sa mga bagay sa loob ng mga haligi, nakuha ng mga mananaliksik ang pananaw sa mga prosesong nagaganap sa star-birth nursery na ito. Ang radiation mula sa mainit na O-type na mga bituin sa mga kumpol ng bituin ay nagliliwanag at naglilok sa maalikabok na mga haligi, na nagpapakita ng pagkakaroon ng mga protostar, protoplanetary disk, at jet. Ang mga matinding kapaligirang ito ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang pagbuo ng mga bagong silang na bituin sa likod ng belo ng gas at alikabok.

Ang isa sa mga pangunahing natuklasan ng pag-aaral ay ang pagsukat ng masa ng mga circumstellar disk sa paligid ng mga bagong bubuo na bituin, pati na rin ang lawak ng mga molecular outflow o jet. Natuklasan ng team na ang mga pinagmumulan ng mga jet na ito ay mababa o intermediate-mass protostar. Habang nabubuo ang mga sanggol na bituin na ito, ang mga infalling na materyal ay umiinit at ilalabas sa isang bipolar na daloy sa kahabaan ng spin axis ng protostar. Ang mga banggaan sa nakapalibot na gas at alikabok ay nagpapasigla sa mga gas sa nebulae at nagiging sanhi ng mga ito upang lumiwanag.

Ang mga jet na ito, na maaaring umabot sa bilis na daan-daang libong kilometro bawat oras, ay kilala bilang Herbig-Haro Objects. Pinangalanan pagkatapos ng mga astronomo na sina George Herbig at Guillermo Haro, na unang pinag-aralan ang mga ito nang husto, ang mga bagay na ito ay mahahalagang bahagi ng proseso ng pagsilang ng bituin.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa data ng ALMA, natukoy ng mga mananaliksik ang ilang mga compact na pinagmumulan na nagbibigay ng millimeter-wavelength radiation, na kilala bilang mga bagay na Herbig-Haro. Nakakita rin sila ng carbon monoxide outflow na nauugnay sa mga bagay na ito. Ang isang partikular na kapansin-pansing bagay ay ang HH 666, na nagtatampok ng mga twisted jet na umaabot nang higit sa 10 light-years at lumilikha ng malalaking bow shock kapag natamaan ang nakapalibot na nebula.

Ang mga pagtuklas na ginawa sa loob ng Carina Nebula ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng bituin at ang ebolusyon ng mga circumstellar at protoplanetary disk. Ang pagkilos ng photoevaporation mula sa mga pag-agos ng mga sanggol na bituin ay unti-unting nadudurog ang mga haligi, na posibleng magdulot ng pagkasira ng mga ito sa loob ng 100,000 hanggang isang milyong taon. Bilang resulta, ang mga nakalantad na circumstellar disk ay maaaring mag-transform sa mga protoplanetary disk, na nagtatakda ng yugto para sa potensyal na pagbuo ng planeta.

Iminumungkahi din ng pag-aaral na sa kabila ng malupit na kapaligiran ng radiation, sapat na masa ng alikabok ang maaaring manatili sa rehiyon upang suportahan ang pagbuo ng planeta. Tinantya ng mga mananaliksik na maaaring may nasa pagitan ng 0.01 at 0.7 solar na masa ng materyal na natitira, na nagbibigay ng mga kinakailangang sangkap para sa pagsilang ng mga planeta.

Habang lumalalim ang ating pag-unawa sa mga rehiyon ng pagsilang ng bituin, nakakakuha tayo ng mahahalagang insight sa mga prosesong humuhubog sa ating uniberso. Ang Carina Nebula ay patuloy na isang mapang-akit na lugar para sa mga astronomo, na nag-aalok ng isang sulyap sa mahiwagang mundo ng pagbuo ng bituin at mga potensyal na planetary system.

FAQ

Ano ang Herbig-Haro Objects?

Ang Herbig-Haro Objects ay mga maliliwanag na nebulosity na matatagpuan sa loob ng mas malalaking nebulae at nauugnay sa mga bagong silang na bituin. Ang mga ito ay nabuo kapag ang mga jet ng gas at alikabok mula sa mga protostar ay bumangga sa nakapaligid na nebula, na nagpapasigla sa mga gas at nagiging sanhi ng mga ito upang lumiwanag.

Paano nakakatulong ang mga jet sa pagbuo ng bituin?

Ang mga jet ay may mahalagang papel sa proseso ng pagbuo ng bituin. Habang nabubuo ang mga protostar, ang pumapatak na materyal ay umiinit at nabubuga sa isang bipolar na daloy sa kahabaan ng spin axis ng protostar. Ang mga jet na ito ay bumangga sa gas at alikabok sa rehiyon ng kapanganakan ng bituin, na lumilikha ng mga shock wave na maaaring mag-trigger ng karagdagang pagbuo ng bituin at humubog sa nakapalibot na kapaligiran.

Maaari bang mabuo ang mga planeta sa mga rehiyon ng kapanganakan ng bituin?

Oo, posible ang pagbuo ng mga planeta sa mga rehiyon ng pagsilang ng bituin tulad ng Carina Nebula. Sa kabila ng matinding radiation at pagguho ng mga circumstellar disk, maaaring may sapat na dust mass na natitira upang suportahan ang pagbuo ng mga planeta. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang mga planeta ay maaaring nabuo na o aktibong bumubuo sa loob ng Carina Nebula.