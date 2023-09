Paano Nag-aadjust ang Utak ng Tao sa Mga Kulay sa Iba pang mga Planeta

Ang utak ng tao ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang umangkop sa iba't ibang mga kondisyon ng liwanag, na nagpapahintulot sa amin na makita ang mga kulay bilang "normal" kahit na may suot na tinted na salaming pang-araw o habang tayo ay tumatanda at ang ating mga mata ay nagiging mas dilaw. Gayunpaman, ano ang mangyayari kung malantad tayo sa mga kulay sa isang ganap na hindi pamilyar na kapaligiran, tulad ng ibang planeta? Ayon sa mga eksperto, malamang na mag-a-adjust ang ating utak upang makitang mas neutral ang mga kulay na ito sa paglipas ng panahon.

Si Michael Webster, isang cognitive vision scientist, ay nagmumungkahi na anuman ang nangingibabaw na kulay sa ibang planeta, sa kalaunan ay magiging kulay abo ito sa mga astronaut. Halimbawa, kung ang mga tao ay maglalakbay sa Mars, ang Red Planet ay unti-unting magmumukhang mas kayumanggi o kulay abo sa halip na pula. Ang kalangitan ng Martian, na tila okre sa atin, ay magsisimulang magmukhang mas asul sa mga explorer ng kalawakan, bagaman hindi kapareho ng asul ng Earth.

Gayunpaman, ang pang-unawa ng mga kulay sa ibang mga planeta ay depende sa nangingibabaw na mga kulay ng parehong kapaligiran at landscape. Ang pagsasaayos ng utak ay maaapektuhan ng ugnayan sa pagitan ng liwanag na dumarating sa atmospera at ng mga kulay ng kapaligiran. Sa isang senaryo kung saan ang isang exoplanet ay may mga purple na halaman at isang gintong kalangitan, ang utak ay maaaring mag-adjust nang iba.

Ang tugon ng utak sa kulay ay hindi lamang batay sa kulay kundi pati na rin sa intensity. Kung ang isang kapaligiran ay may limitadong paleta ng kulay, ang utak ay nagiging mas nakaayon sa mga banayad na pagbabago sa lilim. Sa paglipas ng panahon, ang mga wash-out na kulay ay makikita bilang mas makulay, at vice versa.

Habang naghihintay para sa mga astronaut na umangkop sa isang bagong planeta, may posibilidad na lumikha ng isang aparato na awtomatikong nagsasala at nagsasaayos ng kapaligiran para sa kanila. Si Derya Akkaynak, isang engineer at oceanographer, ay kasalukuyang gumagawa ng isang computer algorithm na tinatawag na "Sea-thru," na nag-aayos ng mga imahe sa ilalim ng dagat upang magmukhang kinuha ang mga ito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagwawasto sa asul na pagsasala na dulot ng tubig, nag-aalok ang algorithm ng bagong pananaw sa mga kapaligiran sa ilalim ng dagat.

Bagama't ang proseso ng pag-aayos sa mga kulay sa isang dayuhan na planeta ay nananatiling hindi tiyak hanggang sa aktwal na bisitahin ng mga tao ang isa, ang mga karanasan sa malalim na dagat ay maaaring magbigay ng isang pagtatantya. Sa kawalan ng pulang ilaw, lumilitaw na dilaw ang nakalubog na kalaliman, na lumilikha ng kakaiba at hindi pamilyar na visual na karanasan.

Sa konklusyon, ang utak ng tao ay nagtataglay ng kahanga-hangang kakayahang umangkop pagdating sa pagdama ng mga kulay sa iba't ibang kapaligiran. Kapag nalantad sa hindi pamilyar na mga kulay sa ibang mga planeta, malamang na mag-aadjust ang ating utak upang makita ang mga ito bilang mas neutral sa paglipas ng panahon, na may mga salik gaya ng nangingibabaw na mga kulay sa atmospera at landscape na gumaganap sa pagsasaayos na ito. Bukod pa rito, ang pang-unawa ng utak ng kulay ay naiimpluwensyahan ng parehong kulay at intensity. Habang naghihintay na mag-adapt ang mga astronaut, may posibilidad na bumuo ng mga device na awtomatikong nag-filter at nag-aayos ng kapaligiran para sa kanila. Ang malalim na dagat ay nagbibigay ng isang sulyap sa kung paano maaaring tumugon ang utak sa hindi pamilyar na mga paleta ng kulay.

