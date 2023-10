Ang pagbabawas ng mga Pandaigdigang Temperatura ay maaaring Makakatulong na Iwasan ang Pinakamasamang Kaso na Sitwasyon ng Pagbagsak ng Ice Sheet ng Greenland

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature ay nag-explore ng mga potensyal na epekto ng hindi paglilimita sa global warming sa 1.5°C at ang kasunod na pagwawasto ng mga temperatura. Iminumungkahi ng pananaliksik na kung ang mga pandaigdigang temperatura na inaasahang pagkatapos ng 2100 ay mababawasan, posibleng maiwasan, o hindi bababa sa bahagyang baligtarin, ang pinakamasamang senaryo ng pagbagsak ng yelo at pagtaas ng lebel ng dagat. Ang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang mas mababa at mas maaga ang temperatura ay bumaba, mas malaki ang pagkakataon na mabawasan ang pagkatunaw ng yelo at pagtaas ng antas ng dagat.

Sa kasalukuyan, ang Greenland ice sheet ay nawawalan ng higit sa 300 bilyong metro kubiko ng yelo taun-taon, na humahantong sa pagtaas ng pandaigdigang antas ng dagat. Pinangangambahan na ang karagdagang pag-init ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng yelo sa mga kritikal na threshold, na magreresulta sa mas malaking pagkatunaw ng yelo at potensyal na pagbagsak. Ang mga proseso ng feedback, tulad ng pagkakalantad sa mas maiinit na temperatura ng hangin, ay may mahalagang papel sa pagtukoy sa epekto ng global warming, kaya naman ang paglilimita sa pag-init sa 1.5°C ay napakahalaga upang maiwasan ang mga sakuna na sitwasyon.

Upang mahulaan kung paano tutugon ang sheet ng yelo ng Greenland sa pag-init sa hinaharap, gumagamit ang mga mananaliksik ng mga modelo ng computer upang gayahin ang paggalaw ng yelo. Gayunpaman, ang mga pagpapakitang ito ay may mga kawalan ng katiyakan dahil sa mga salik tulad ng paggalaw ng yelo sa ibabaw ng bedrock at mga pagbabago sa sistema ng klima sa loob ng libu-libong taon.

Sa kanilang pag-aaral, isang pangkat ng mga mananaliksik ang nagpatakbo ng dalawang makabagong programa sa kompyuter upang gayahin ang tugon ng Greenland ice sheet sa iba't ibang antas ng global warming. Kung tumataas ang temperatura sa humigit-kumulang 2°C at mananatiling stable, hinuhulaan ng mga modelo ang malaking pagbagsak ng yelo sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, kung epektibong nababawasan ang pag-init pagkatapos ng 2100 at mabilis na ibinalik ang temperatura, iminumungkahi ng mga modelo na ang isang overshoot ay maaaring maibalik sa ilang lawak.

Kung ang pag-stabilize ng temperatura ay nangyari sa pamamagitan ng 2200 sa mas mababa sa 1.5°C ng pag-init, ang ice sheet ay inaasahang mananatiling mas maliit ngunit matatag. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtaas ng lebel ng dagat ay malamang na limitado sa humigit-kumulang isang metro. Gayunpaman, kung ang temperatura ay tumatagal ng masyadong mahaba upang bumaba o ang convergence na temperatura ay nananatiling masyadong mataas, ang yelo-sheet collapse at makabuluhang pagtaas ng antas ng dagat ay halos hindi maiiwasan.

Itinatampok ng mga natuklasang ito ang kahalagahan ng patuloy na pagsisikap na bawasan ang mga pandaigdigang temperatura upang maiwasan ang pinakamasamang kahihinatnan ng pagbagsak ng yelo. Mahalagang tandaan na ang mga projection na ipinakita sa pag-aaral ay napapailalim sa mga kawalan ng katiyakan at ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang magbigay ng mas tumpak na mga hula.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: Kalikasan

– Pinagmulan ng larawan: Bryn Hubbard, CC BY-NC-SA [Link]