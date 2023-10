Inaasam ng Pinaghihinalaang Meteor ang Hilaga ng Melbourne, Nagdulot ng Napakalaking Sabog at Kidlat ng Liwanag

By

Isang pinaghihinalaang bulalakaw ang tumama sa hilaga ng Melbourne, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog at isang nakakasilaw na flash ng liwanag. Ang kaganapan, na naganap noong Oktubre 18, 2023, ay nagpasindak sa mga residente at nagtaas ng mga tanong tungkol sa kahinaan ng Earth sa mga bagay na celestial.

Nakunan ng video footage ang matinding sandali habang ang meteor ay pumasok sa kapaligiran ng Earth, na lumikha ng isang maapoy na guhit sa kalangitan bago bumagsak sa lupa. Ang epekto ay nagresulta sa isang shockwave at isang maliwanag na flash ng ilaw na nagpapaliwanag sa paligid.

Habang ang eksaktong lokasyon ng epekto ay hindi pa matukoy, ang mga saksi ay nag-ulat na nakarinig ng malakas na pagsabog at naramdaman ang pagyanig ng lupa. Naglunsad na ng imbestigasyon ang mga awtoridad upang mahanap ang lugar ng epekto at masuri ang lawak ng anumang pinsalang naidulot.

Ang mga meteor ay mga fragment ng bato o metal mula sa kalawakan na pumapasok sa atmospera ng Earth at nasusunog dahil sa friction. Ang mga cosmic na bagay na ito ay madalas na tinutukoy bilang mga shooting star kapag nakita mula sa Earth. Bagama't ang karamihan sa mga bulalakaw ay ganap na nasusunog at hindi nagbabanta, ang mga mas malalaking meteor ay posibleng umabot sa lupa at magdulot ng pinsala sa pagtama.

Ang mga kaganapang tulad ng nasaksihan sa Melbourne ay nagsisilbing paalala ng madalas na pakikipagtagpo ng Earth sa mga labi ng kalawakan. Bagama't medyo bihira ang pag-atake ng meteor at mababa ang pagkakataong magdulot ng malaking pinsala o pinsala, ipinapaalala nito sa atin ang kalawakan at hindi mahuhulaan ng kosmos.

Pinagmumulan:

– Daily Mail Australia