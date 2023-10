Pag-aaral ng mga Preserved Trees para Maunawaan ang Panganib sa Lindol sa Pacific Northwest

Ang mga mananaliksik mula sa US Geological Survey Earthquake Science Center at sa Unibersidad ng Arizona ay gumagamit ng mga napreserbang puno sa Pacific Northwest upang makakuha ng insight sa panganib ng lindol sa rehiyon. Ang koponan ay nangolekta ng mga puno na pinaniniwalaang namatay sa panahon ng malalakas na lindol sa mga linya ng fault sa lugar ng Puget Sound. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga singsing ng puno, nakilala nila ang isang carbon-14 spike mula sa mga taong AD 774-75. Sa pamamagitan ng pagbibilang pasulong sa huling singsing sa mga puno, natukoy nila na ang mga puno ay namatay sa pagitan ng 923 at 924. Iminumungkahi nito na ang parehong mga pagkakamali ay nag-trigger ng mga lindol nang sabay-sabay, na nag-uugnay sa dalawang mga pagkakamali at nagpapahiwatig ng isang mas mataas na panganib sa lindol sa lugar kaysa sa naisip dati.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa aktibidad ng seismic sa Pacific Northwest at tumutulong sa mga siyentipiko na mas maunawaan ang mga linya ng fault ng rehiyon at panganib sa lindol. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa rekord ng geologic, maaaring mangalap ng impormasyon ang mga mananaliksik mula sa mga nakaraang lindol at gamitin ito upang gumawa ng mga hula tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap. Ang pag-unawa sa panganib sa lindol ay mahalaga para sa pagbuo ng epektibong mga plano sa pagtugon sa emerhensiya at pagbuo ng nababanat na imprastraktura.

Pinagmulan: US Geological Survey, University of Arizona

Muling Pagbubuo ng Enamel ng Ngipin

Ang enamel ng ngipin ay ang pinakamahirap na sangkap na ginawa ng katawan, ngunit sa sandaling ito ay nasira, sa kasalukuyan ay walang paraan upang ayusin ito. Gayunpaman, ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Washington ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas na maaaring baguhin ang pag-aayos ng ngipin. Nakahanap sila ng paraan upang gawing mga ameloblast ang mga stem cell, ang mga selulang responsable sa paggawa ng enamel ng ngipin. Pinasisigla nito ang paggawa ng panimulang enamel, na maaaring humantong sa pagbuo ng mga "buhay na mga palaman" upang magtagpi ng mga cavity na may aktwal na enamel.

Sa hinaharap, ang mga natuklasan na ito ay maaari ding makatulong sa paglaki ng mga lab-grown na ngipin na maaaring palitan ang nawala o malubhang nasira na mga ngipin. Magbibigay ito ng mas natural at pangmatagalang solusyon kumpara sa tradisyonal na dental implants o pustiso. Ang kakayahang muling buuin ang enamel ng ngipin ay makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng ngipin at kalidad ng buhay para sa maraming tao.

Pinagmulan: University of Washington

Pera sa Bayan

Ang kakulangan sa pera ay isang pangunahing sanhi ng kawalan ng tirahan. Upang tuklasin ang epekto ng tulong na pera sa kawalan ng tahanan, ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng British Columbia ay nagsagawa ng isang pag-aaral kung saan nagbigay sila ng isang beses na unconditional cash transfer na $7,500 Canadian dollars sa 50 indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Nalaman ng pag-aaral na ang mga tatanggap ng cash transfer ay gumastos ng higit sa mga mahahalagang pangangailangan tulad ng pagkain, upa, at transportasyon. Bukod pa rito, sa loob ng isang taon, mas kaunting araw ang ginugol nila sa mga silungan at mas maraming araw sa matatag na pabahay.

Itinatampok ng pag-aaral na ito ang mga potensyal na benepisyo ng pagbibigay ng direktang tulong na pera sa mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Sa pamamagitan ng pagtugon sa pinagbabatayan na isyu ng kawalan ng katatagan sa pananalapi, posibleng mapabuti ang personal na kagalingan at bawasan ang pag-asa sa mga pansamantalang tirahan. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang tuklasin ang iba't ibang mga diskarte sa pagtugon sa kawalan ng tahanan at upang bumuo ng mas epektibong mga estratehiya para sa pagbibigay ng makabuluhang suporta sa mga nangangailangan.

Pinagmulan: Unibersidad ng British Columbia

Bilis ng Postal at Pagboto ng Botante

Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay lalong naging popular, lalo na sa mga estado tulad ng Oregon at Washington kung saan mas madaling bumoto ang mga residente. Sinuri ng isang mananaliksik sa Washington State University kung paano makakaapekto ang bilis ng lokal na serbisyo ng koreo sa pagboto ng mga botante, lalo na sa mga estado na may mas mahigpit na mga batas sa pagboto. Natuklasan ng pag-aaral na ang isang mahusay na lokal na serbisyo sa koreo ay nagpapataas ng posibilidad ng mga indibidwal na bumoto, lalo na sa mga lugar na may mas mahigpit na mga panuntunan sa pagboto.

Itinatampok ng mga resulta ang kahalagahan ng isang mahusay na sistema ng paghahatid ng koreo sa pagtiyak na ang mga balota ay dumating sa oras at mabibilang. Habang lumalaganap ang pagboto sa pamamagitan ng koreo, napakahalagang tugunan ang anumang mga hadlang na maaaring makahadlang sa mga indibidwal na lumahok sa demokratikong proseso. Ang mga pagsisikap na pahusayin ang kahusayan sa serbisyo ng koreo at i-streamline ang proseso ng pagboto ay maaaring makatulong na mapahusay ang turnout ng mga botante at matiyak na ang boses ng lahat ay maririnig.

Pinagmulan: Washington State University

Pacific Northwest Weather Outlook

Gumamit ang mga mananaliksik sa Portland State University ng mga modelo ng computer at machine learning upang mahulaan ang mga pattern ng panahon sa hinaharap sa Pacific Northwest sa ilalim ng kasalukuyang trajectory ng global warming. Nakapagtataka, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mas malaking mga pattern ng sirkulasyon ng atmospera na nakakaimpluwensya sa lokal na panahon ay hindi inaasahang magbabago nang malaki, lalo na sa taglamig. Nangangahulugan ito na ang mga pattern ng panahon na nararanasan natin sa rehiyon ay maaaring hindi sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago sa kabila ng pag-init ng planeta.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa mas malalaking pattern ng panahon, at ang mga naka-localize na epekto gaya ng mga heatwave, bagyo, at matinding lagay ng panahon ay maaari pa ring mangyari nang mas madalas sa hinaharap dahil sa pagbabago ng klima. Ang pag-unawa sa mga potensyal na epekto ng pagbabago ng klima sa mga pattern ng panahon sa rehiyon ay mahalaga para sa pagbuo ng mga estratehiya upang mabawasan ang mga epekto nito.

Pinagmulan: Portland State University