Ang Northern Lights sa Ireland at Northern Ireland: Isang Kamangha-manghang Natural na Pagpapakita

Kung gusto mong masaksihan ang nakamamanghang phenomenon ng hilagang ilaw, hindi mo na kailangang makipagsapalaran hanggang sa Iceland o Alaska. Nag-aalok ang Ireland at Northern Ireland ng mga nakamamanghang pagpapakita ng aurora borealis, na pinipintura ang kalangitan sa gabi sa matingkad na berde, pink, blues, at purples. Bagama't minsan ay maaaring hadlangan ng mga ulap ang tanawin, ang mga maaliwalas na gabi na may kinakailangang aktibidad sa araw ay maaaring magbigay ng mga sulyap sa natural na palabas na ito ng liwanag.

Ang pinakamagagandang lokasyon upang pagmasdan ang hilagang liwanag sa Ireland ay kinabibilangan ng hilagang baybayin ng Northern Ireland, baybayin ng Antrim, Co Mayo sa kanlurang baybayin, Ashbourne sa Co Meath, at posibleng ang Dublin area sa panahon ng malalakas na pagpapakita. Gayunpaman, hindi garantisado ang mga sightings, at ang paparating na equinox sa Setyembre 23 ay maaaring mag-alok ng mas magandang pagkakataon dahil sa mga kondisyon sa magnetic field ng Earth at pagtabingi ng planeta sa oras na iyon.

Ang proseso ng aurora ay nagsisimula sa mga solar flare, mga pagsabog sa araw na naglalabas ng bilyun-bilyong toneladang radiation sa kalawakan. Ang mga particle na ito ay umabot sa atmospera ng Earth pagkaraan ng dalawang araw, kung saan ang ilan ay nahuhuli sa magnetic field ng planeta at iginuhit patungo sa North at South pole. Sa pagbangga sa mga atomo at molekula sa atmospera, lumilikha sila ng makulay na mga kulay ng hilagang ilaw.

Ang maaliwalas na kalangitan at minimal na polusyon sa liwanag ay mahalaga kapag sinusubukang masaksihan ang aurora. Ang pamumuhay na malayo sa mga lungsod at bayan ay nagbibigay ng mas magandang pagkakataon na makita ang mga pangunahing display, bagama't kahit na mula sa lungsod ng Dublin, ang mga nakamamanghang tanawin ay naiulat. Ang Astronomy Ireland ay nagpapatakbo ng isang aurora alert service, na hinuhulaan kung kailan magaganap ang mga pagsabog ng araw at kung kailan inaasahang makakarating ang mga particle sa kapaligiran ng Earth.

Ang mga susunod na taon ay partikular na kanais-nais para sa pagsaksi sa hilagang mga ilaw, dahil ang aktibidad ng araw ay nakatakdang tumibok sa 2025. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng panahon ay maaaring magdulot ng mga hamon, na may maulap na kalangitan na kadalasang humahadlang sa tanawin. Sa kabila nito, nangyayari ang maaliwalas na gabi, na nag-aalok ng pagkakataong maranasan ang kahanga-hangang natural na kababalaghan na ito.

Mga Pinagmulan: Astronomy Ireland magazine