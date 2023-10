By

Isang satellite image na kumukuha ng 'Ring of Fire' annular solar eclipse ay inilabas ng National Aeronautics and Space Administration (NASA), na nagpapakita ng anino nito na bumabagsak sa timog-silangang baybayin ng Texas. Ang celestial phenomenon na ito ay nangyari nang ang Buwan ay nakahanay sa Araw at Earth, na nagresulta sa anino ng buwan na bumabalot sa mga sinag ng Araw.

Ang imahe ay nakunan sa panahon ng eclipse ng NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) sakay ng DSCVR (Deep Space Climate Observatory), na matatagpuan sa Lagrange Point 1. Kapansin-pansin, ang Indian Space Research Organization ay nagpadala din ng Aditya L1 solar probe sa parehong lokasyon.

Ang annular eclipse ay kapag ang Buwan ay gumagalaw sa harap ng Araw ngunit nananatili sa isang distansya mula sa Earth na pumipigil sa kabuuang obscuration. Ang kamag-anak na distansya na ito ay naging sanhi ng paglitaw ng Buwan na mas maliit sa kalangitan, na lumikha ng isang nakamamanghang pulang-kahel na singsing sa paligid ng mga gilid ng Araw, kaya tinawag na 'Ring of Fire.'

Ang susunod na annular solar eclipse na makikita mula sa United States ay naka-iskedyul sa Hunyo 21, 2039. Gayunpaman, ang paparating na kabuuang solar eclipse ay inaasahang magpapadilim sa kalangitan mula Texas hanggang Maine sa Lunes, Abril 8, 2024.

Pambansang Aeronautics at Space Administration (NASA)