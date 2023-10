Antarctic Sea Ice sa Record Low, Nagbabanta sa mga Bunga sa Pandaigdig

Ang Antarctica ay nakaranas ng mababang record sa saklaw ng yelo sa dagat apat na beses sa nakalipas na walong taon, ayon sa Australian Broadcasting Corporation (ABC). Hindi tulad ng mga nakaraang taon, ang yelo ay hindi muling nabubuo sa kasalukuyang panahon ng taglamig, na nag-iiwan ng mga pinahabang kahabaan ng Antarctic coastline na walang yelo. Ang hindi pa naganap na kababalaghan na ito ay malamang na hindi natural na mangyari, gaya ng sinabi ng pisikal na oceanographer na si Edward Doddridge, na naglalarawan dito bilang isang 'five-sigma event' na may posibilidad na mangyari nang humigit-kumulang isang beses bawat 7.5 milyong taon.

Iniuugnay ng mga siyentipiko ang pagbaba ng antas ng yelo sa mas maiinit na tubig sa karagatan at mas mataas na enerhiya na mga pattern ng panahon, na nagpapabilis sa proseso ng pagtunaw sa Antarctica. Ang pagbawas sa saklaw ng yelo ay may makabuluhang implikasyon para sa "albedo" ng Earth, na kung saan ay ang dami ng liwanag na sinasalamin ng ibabaw ng planeta sa halip na hinihigop. Ang mas mataas na albedo dahil sa mas maraming yelo ay nagpapabagal sa epekto ng pag-init ng araw. Gayunpaman, habang bumababa ang mga antas ng yelo, ang planeta ay nagsisimulang sumipsip ng mas maraming init, na humahantong sa pagtaas ng global warming.

Ang mga kahihinatnan ng isang makabuluhang mas mainit na kapaligiran ay magiging malalim at napakalawak. Ang kalusugan ng tao, pandaigdigang pinagmumulan ng pagkain, agrikultura, at mahahalagang ecosystem tulad ng mga rainforest ay maaapektuhan lahat. Ang mabilis at malawak na pag-init ng mundo na nagreresulta mula sa pagtunaw ng polar ice ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na epekto sa planeta.

Napakahalaga na tugunan ang isyu ng paghina ng yelo sa dagat sa Antarctica at gumawa ng agarang aksyon upang mabawasan ang mga epekto ng global warming. Kabilang dito ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions at pagpapatupad ng mga estratehiya para protektahan at ibalik ang saklaw ng yelo. Ang mga natuklasan mula sa pananaliksik na ito ay nagsisilbing isang wake-up call sa agarang pangangailangan para sa pandaigdigang kooperasyon at mga proactive na hakbang upang labanan ang pagbabago ng klima.

Kahulugan:

– Albedo: Ang Albedo ay tumutukoy sa dami ng liwanag na sinasalamin ng ibabaw ng Earth.

– Sea Ice: Ang yelo sa dagat ay nagyeyelong tubig-dagat na nabubuo at lumulutang sa ibabaw ng karagatan.

Pinagmumulan:

– Australian Broadcasting Corporation (ABC)