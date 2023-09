Asteroid Sample Return: Naghahanda ang OSIRIS-REx Mission ng NASA para sa Landing sa Lupa

Pagkatapos ng pitong taong paglalakbay sa kalawakan, ang OSIRIS-REx spacecraft ng NASA ay nakatakdang dumaan sa Earth ngayong weekend, na may dalang mahalagang sample mula sa asteroid na Bennu. Ang punong imbestigador ng misyon, si Dante Lauretta, ay nagpahayag ng kanyang mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa isang crash landing, ngunit tiniyak na ang koponan ay may isang backup na plano sa lugar.

Gumawa ng kasaysayan ang OSIRIS-REx noong 2020 nang ito ang naging unang spacecraft na bumisita sa malapit-Earth asteroid na Bennu. Noong Oktubre ng taong iyon, matagumpay itong nakakolekta ng mga sample sa isang touch-and-go na maniobra. Ngayon, ang spacecraft ay nasa mga huling yugto ng misyon nito, na ang pagbabalik na kapsula ay inaasahang malumanay na makakarating sa disyerto ng Utah sa Linggo ng umaga.

Gayunpaman, handa ang recovery team para sa anumang hindi inaasahang resulta. Nagsasanay sila para sa iba't ibang mga senaryo upang matiyak ang pangangalaga ng sample kung sakaling magkaroon ng anomalya sa landing. Kung may nangyaring pag-crash, dadalhin ang sample sa isang malinis na silid upang mabawasan ang kontaminasyon. Magagamit din ang mga contingency supply sa site kung kinakailangan.

Ang pagsasanay sa pagbawi ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon at kamakailan ay nagtapos sa mga simulation sa Utah. Ang team ay nagti-time sa kanilang sarili upang makita kung gaano kabilis nila makukuha ang sample at maibalik ito sa lab para sa pagproseso. Ang mga aral na natutunan mula sa mga nakaraang asteroid sample return mission, gaya ng NASA's Genesis at Stardust missions, ay nagbigay-alam sa mga pamamaraan at pagpaplano para sa OSIRIS-REx.

Sa mga darating na taon, susuriin ng mga siyentipiko ang mga sample na ibinalik ng OSIRIS-REx upang makakuha ng mga insight sa maagang solar system at pagbuo ng planeta. Samantala, ipagpapatuloy ng spacecraft ang misyon nito na pag-aralan ang isa pang malapit-Earth asteroid, Apophis, sa 2029.

