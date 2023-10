Isang Nakakabighaning Pagtuklas Tungkol sa Arrokoth's Mounds ng Southwest Research Institute

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Southwest Research Institute ay natuklasan ang isang nakakaintriga na paghahanap tungkol sa Arrokoth, isang trans-Neptunian object na nakakuha ng katanyagan sa pamamagitan ng New Horizons probe. Ang pag-aaral ay nagpapakita na ang dalawang lobe ng Arrokoth ay pinalamutian ng mga mound, bawat isa ay humigit-kumulang limang kilometro ang lapad. Ang mga mound na ito ay nagbibigay sa mga lobe ng parang raspberry na hitsura at may katulad na mga katangian tulad ng hugis, sukat, kulay, at albedo. Ang pagkakatulad na ito ay malakas na nagmumungkahi na ang mga punso ay nagmula sa magkahiwalay na mga bagay na nagkumpol-kumpol upang bumuo ng mga lobe ng Arrokoth, na sumasaklaw ng 18 kilometro ang lapad.

Ang Arrokoth ay inuri bilang isang planetesimal at naninirahan sa loob ng Kuiper Belt, isang malawak na rehiyon na lampas sa Neptune na naglalaman ng mga labi ng pagbuo ng solar system. Ang pag-unawa sa mga katangian ng mga planetasimal ay mahalaga para sa pag-unawa sa mga proseso na humantong sa pagbuo ng ating kasalukuyang mga planeta. Ang dalawang lobe ng Arrokoth ay nagpapahiwatig ng "streaming instability model" ng pagbuo, kung saan ang banayad na banggaan sa mabagal na bilis ay nagbibigay-daan sa mas maliliit na bagay na makaipon at maging mas malaki. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng magkakatulad na "mga bloke ng gusali" sa loob ng mga lobe ay nagtataas ng mga bagong katanungan tungkol sa kanilang pagbuo.

Si Alan Stern, ang punong imbestigador ng New Horizons mission at lead researcher sa pag-aaral, ay nagmumungkahi na ang mga natuklasang ito ay nagpapatibay sa streaming na modelo ng kawalang-tatag. Kung ang mga punso sa Arrokoth ay talagang sumasalamin sa mga bloke ng gusali ng mga sinaunang planetasimal, maaaring mangailangan ito ng muling pagsusuri ng mga kasalukuyang teorya sa pagbuo ng planeta. Iniharap ni Stern ang mga resultang ito sa 55th Annual Division for Planetary Sciences meeting sa San Antonio.

Ang mga pagtuklas na ito ay may mga implikasyon para sa mga misyon sa hinaharap gaya ng NASA's Lucy, na naglalayong tuklasin ang mga Trojan asteroid ng Jupiter, at ang comet interceptor ng ESA. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bagay na ito, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng karagdagang mga pananaw sa komposisyon ng planeta at mga teorya ng pagbuo. Mahalagang maghanap ng mga katulad na istrukturang parang bunton sa mga planetasimal na naobserbahan sa mga misyon na ito upang matukoy ang pagkalat ng hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Ang isang papel na nagdedetalye sa mga natuklasan na ito ay inilathala sa The Planetary Science Journal noong ika-26 ng Setyembre.

