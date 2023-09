Ang Operator ng Grid ng California ay Naghahanda para sa Pagbaba sa Pagbuo ng Solar Sa Panahon ng Paglalaho ng Araw

Inaasahan ng California Independent System Operator (CAISO) ang isang makabuluhang pagbawas sa renewable generation sa panahon ng annular solar eclipse sa ika-14 ng Oktubre. Dahil ang solar-powered generation ay nauukol sa karamihan ng supply sa panahon ng peak ng tanghali, ang eclipse ay inaasahang makakaapekto sa katatagan ng grid.

Ang mga renewable ay bumubuo ng humigit-kumulang 70% ng supply sa panahon ng peak ng tanghali, na may solar na nag-aambag ng higit sa 80% ng renewable generation. Hinuhulaan ng short-term forecasting team ng CAISO ang pagbaba ng 9.374 GW sa grid-scale renewables generation sa panahon ng eclipse, habang ang gross load ay tataas ng 2.374 GW.

Maaapektuhan ng eclipse ang mga rehiyon ng Western Energy Imbalance Market (WEIM), na may iba't ibang oras at laki ng epekto. Ang California Balancing Authority Area, halimbawa, ay makakaranas ng pagdidilim ng araw mula 68% hanggang 89%, depende sa lokasyon. Ang mga tagapagtustos ng interstate at intrastate na gas, gayundin ang mga mapagkukunan ng hydro at baterya, ay pakilusin upang tumulong sa malalaking rampa sa henerasyon.

Makikipagtulungan ang CAISO sa Reliability Coordinator West, mga kumpanya ng pamamahagi ng utility, at mga entity ng WEIM upang matiyak ang matatag na operasyon sa merkado at maaasahang mga operasyon ng system sa araw ng eclipse.

Ang Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) ay aasa sa gas fleet nito upang mabayaran ang pagbawas sa solar generation sa panahon ng eclipse. Inaasahan ng ibang mga rehiyon, gaya ng Pacific Northwest, ang mga pagbabago sa henerasyon at load ngunit hindi inaasahan ang anumang epekto sa pagiging maaasahan.

Mula noong 2017, ang solar capacity sa US ay lumago nang malaki, na ginagawang mas maapektuhan ang eclipse ngayong taon. Ang grid-scale at rooftop solar capacity ng CAISO ay tumaas ng 6.5 GW at 8.55 GW, ayon sa pagkakabanggit, habang ang grid-scale at rooftop solar capacity ng WEIM ay lumaki ng 9.414 GW at 5.720 GW, ayon sa pagkakabanggit.

Sinusuri ng CAISO ang mga epekto ng 2023 solar eclipse na may mas malawak na saklaw, dahil nag-aalok ito ngayon ng mga serbisyo sa koordinasyon ng pagiging maaasahan sa ilang balanseng lugar sa Western Interconnection. Sa pagtaas ng interconnection ng Western grid, maaaring gamitin ng mga entity ang mga koneksyon at relasyon na ito para mapanatili ang maaasahang mga operasyon at i-optimize ang mga mapagkukunan sa panahon ng eclipse.

Nangunguna ang California sa US sa solar capacity, na may 17.934 GW na naka-install sa pagtatapos ng Q2. Pinangangasiwaan ng CAISO ang daloy ng kuryente para sa humigit-kumulang 80% ng California at isang maliit na bahagi ng Nevada.

Mga Pinagmulan: CAISO, NASA, American Clean Power Association