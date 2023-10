Ang Rocket para sa Crewed Moon Mission ng NASA ay Nahaharap sa Mga Isyu sa Welding

Ang paparating na crewed moon mission ng NASA, Artemis 2, ay nahaharap sa isang problema sa produksyon sa pangunahing yugto ng Space Launch System (SLS) rocket. Ang pangunahing yugto, na kasalukuyang tinitipon sa Marshall Space Flight Center ng NASA sa Alabama, ay nakatagpo ng "mga isyu sa hinang" sa panahon ng proseso ng pagmamanupaktura. Gayunpaman, walang inaasahang pagkaantala sa iskedyul ng paglulunsad para sa Artemis 2 bilang resulta ng problemang ito.

Ang isyu sa welding sa SLS liquid oxygen tank aft dome ay nagpapatuloy sa nakalipas na ilang buwan. Ang mga opisyal ng NASA ay hindi nagbigay ng mga tiyak na detalye tungkol sa likas na katangian ng problema, ngunit nananatili silang maasahin sa mabuti na ang pangunahing yugto ay makukumpleto sa iskedyul. Mas maaga sa taon, ang mga isyu sa supply chain ay nagdulot ng ilang pagkaantala sa proseso ng produksyon.

Sa kabila ng mga problema sa welding, ang pag-unlad ay ginagawa sa iba pang mga aspeto ng misyon. Ang lahat ng apat sa pangunahing yugto ng RS-25 na makina ay matagumpay na na-mount, at ang trabaho ay isinasagawa upang i-secure ang mga makina sa entablado at isama ang propulsion at mga electrical system. Ang assembly team, na binubuo ng mga miyembro mula sa Boeing at Aerojet Rocketdyne, ay naghihintay din sa pagkumpleto ng likidong tangke ng oxygen, na siyang panghuling pangunahing istraktura na hindi pa binuo para sa Artemis 2.

Bilang karagdagan sa pangunahing yugto, nagpapatuloy ang trabaho sa mga solidong rocket booster, ang Orion spacecraft na magdadala ng mga astronaut, at pagsasanay para sa mga astronaut at ground team. Habang ang Artemis 2 ang magiging pangalawang misyon ng programang Artemis, kasunod ng matagumpay na uncrewed mission na Artemis 1, ang NASA ay nagtaas ng mga alalahanin na ang Starship landing system ng SpaceX ay maaaring hindi handa sa oras para sa nakaplanong Artemis 3 mission, na naglalayong mapunta ang mga tao sa buwan sa 2025 o 2026.

Pinagmumulan:

– Ulat ng NASA Spaceflight

– Ang update sa blog ng NASA tungkol sa pangunahing yugto ng Artemis 2