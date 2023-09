Ang Kakulangan ng Black British Scientists: Pagtugon sa Institutional Racism sa Science

Opisyal, walang mga itim na propesor sa kimika o pisika sa UK, na humahantong sa maraming mga siyentipiko na magtaltalan na ang agham ng UK ay institusyonal na rasista. Ang Royal Society, ang pinakalumang siyentipikong akademya sa mundo, ay naglalayon na baguhin ito gamit ang isang bagong pamamaraan ng pagpopondo na idinisenyo upang suportahan ang mga itim na PhD na mag-aaral sa paghahanap ng mga karera sa akademikong pananaliksik at sa kalaunan ay maging mga propesor. Ang scheme ay magbibigay ng hanggang £690,000 sa pagpopondo sa limang fellows bawat taon.

Dr Mark Richards, isang physics researcher at lecturer sa Imperial College London, at Propesor Robert Mokaya, isang dalubhasa sa kimika ng mga materyales sa Unibersidad ng Nottingham, ay nagbigay liwanag sa isyung ito. Bagama't si Mokaya ay naging propesor ng chemistry mula noong 2008, hindi siya opisyal na umiiral ayon sa mga istatistika na nakolekta ng Higher Education Statistics Agency (HESA). Ini-round ng HESA ang mga numero sa pinakamalapit na lima, kaya ni-round down ang Mokaya sa zero. Bagama't inamin niyang maaaring may iba pang mga itim na propesor sa kimika sa UK, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makilala sila. Parehong kinumpirma nina Mokaya at Richards na walang mga itim na propesor sa pisika.

Sa larangan ng kimika, mayroong kabuuang 520 propesor, habang mayroong 825 sa pisika. Ang sitwasyon ay bahagyang mas mahusay sa biosciences, na may limang itim na propesor sa 1,345, at engineering, na may humigit-kumulang 20 itim na propesor sa 1,730. Sa pangkalahatan, sa lahat ng agham, mayroon lamang 70 itim na propesor, na kumakatawan lamang sa 0.6% ng kabuuan. 10 lang sa mga propesor na ito ay babae. Sa kabaligtaran, ang mga itim na tao ay bumubuo ng 4.2% ng populasyon sa England at Wales ayon sa pinakabagong census.

Mayroong iba't ibang mga kadahilanan na nag-aambag sa hindi gaanong representasyon ng mga itim na siyentipiko. Naniniwala si Richards na ang kakulangan ng kamalayan sa mga magagamit na pagkakataon at ang kawalan ng adbokasiya ay nagsisilbing pangunahing hadlang para sa mga marginalized na grupo. Kung walang mga network at suporta, ito ay nagiging panghihina ng loob para sa mga mahuhusay na indibidwal. Ang mga istatistika ay malinaw na nagpapakita na ang proporsyon ng mga itim na tao sa agham ay bumababa sa bawat yugto ng akademikong hagdan, mula sa mga GCSE hanggang sa pagiging propesor.

Si Richards, na ang interes sa agham ay maaaring masubaybayan pabalik sa kanyang pagkabata, ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pag-usisa at suporta sa pagpapaunlad ng mga adhikain sa siyensiya. Lumaki sa isang solong magulang na sambahayan, naaalala niya kung paano siya naakay ng kanyang mapagtanong na isip na tuklasin ang mga panloob na gawain ng isang plug socket noong bata pa siya. Sa kabila ng una ay binansagan na "masamang bata," ipinaliwanag ni Richards na ang kanyang pag-uusisa at pagnanais na maunawaan kung paano gumagana ang mga bagay na nagpasigla sa kanyang pagkahilig sa agham.

Ang kakulangan ng itim na representasyon sa agham ay isang kumplikadong isyu na nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte upang lansagin ang institutional na kapootang panlahi at itaguyod ang pagiging inclusivity. Ang pamamaraan ng pagpopondo ng Royal Society ay isang hakbang lamang patungo sa pagtugon sa pagkakaibang ito at pagtiyak na ang mga itim na siyentipiko sa UK ay makakatanggap ng pagkilala at mga pagkakataong nararapat sa kanila.

Pinagmumulan:

- The Guardian: "Nilalayon ng Royal Society na harapin ang kawalan ng mga itim na British na siyentipiko"

– Ahensya ng Estadistika ng Mas Mataas na Edukasyon (HESA)